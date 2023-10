Des centaines de personnes marchent en soutien aux Palestiniens à Québec

Environ 500 personnes marchent dans les rues de Québec pour exprimer leur soutien aux Palestiniens. Les manifestants dénoncent « les crimes de guerre » dans la bande de Gaza. Slogans à l'appui, ils réclament également un cessez-le-feu.

Arrêtez l’occupation , scandent les manifestants, sous une pluie battante. Une foule s’est d’abord rassemblée devant l'Assemblée nationale de Québec pour ensuite se diriger devant le consulat américain.

On est aujourd'hui avec le peuple palestinien , affirme Ayman Samime rencontré devant l'Assemblée nationale. On demande juste d’arrêter ce massacre, de ne pas tuer des innocents. On veut la paix, on ne veut pas que les enfants meurent , dit-il.

Ouvrir en mode plein écran Des centaines de manifestants se sont rassemblés samedi à Québec, devant l'Assemblée nationale, pour exprimer leur soutien envers les Palestiniens. Photo : Radio-Canada / Magalie Masson

Arrêtons cette guerre, arrêtons-là

Ahmed Berouel a souhaité être présent samedi pour manifester sa déception envers la réaction de ses élus provinciaux et fédéraux.

On est devant l’Assemblée nationale pour faire savoir à nos élus qu’on n'est pas satisfait de la façon dont cette crise-là est gérée. On veut qu’ils mettent de la pression sur la communauté internationale , affirme-t-il.

Guy Roy du Collectif de Québec pour la paix tenait une immense banderole avec ses collègues où il écrit « Libérons Gaza ». Il souhaitait offrir sa voix aux Palestiniens.

Les Palestiniens font valoir leur droit et ce n’est pas reconnu par la communauté internationale comme le Canada et les États-Unis et, un jour ou l'autre, va falloir que ça change! C’est ça que les gens viennent exprimer aujourd’hui, à savoir qu’il y ait une vraie position des grands pays en faveur des droits des Palestiniens.

Ouvrir en mode plein écran Les manifestants ont commencé la marche vers 14 h, sous la pluie. Photo : Radio-Canada / Magalie Masson

Un important dispositif policier entourait les manifestants durant la marche et les discours devant l’Assemblée nationale. La marche doit se terminer vers 16 h samedi.

Avec les informations de Magalie Masson