Des changements à la tête de la pétrolière Irving Oil au Nouveau-Brunswick alimentent de nouveau les rumeurs d’une vente possible de sa raffinerie de Saint-Jean.

En juin, l’entreprise disait examiner une nouvelle structure, ou une vente — complète ou partielle — de ses actifs. La semaine dernière, on apprenait que le patriarche Arthur Irving, 93 ans, avait quitté son poste de président du conseil d’administration de la pétrolière, et que sa fille Sarah Irving n’en était plus la vice-présidente.

La vente possible de la raffinerie de Saint-Jean se ferait sentir dans cette communauté. Irving Oil emploie des milliers de personnes au Nouveau-Brunswick.

La raffinerie d'Irving Oil, à Saint-Jean au Nouveau-Brunswick, 320000barils par jour. (Photo d'archives) Photo : Reuters / Devaan Ingraham

Cette réorganisation et les rumeurs qui les accompagnent sont un peu déstabilisantes, convient Patrick De Haan, directeur de l’analyse pétrolière chez GasBuddy, un comparateur des prix de l’essence.

Attrayant pour un acheteur à l'étranger

Irving Oil possède la plus grande raffinerie de pétrole au Canada, celle de Saint-Jean. À raison de 320 000 barils par jour, on y fabrique divers produits énergétiques finis pour les marchés de gros et de détail, c’est-à-dire de l’essence, du diesel, du mazout de chauffage, du carburéacteur, du propane et de l’asphalte.

Cette versatilité , croit Patrick De Haan, en fait un attrait majeur pour des acheteurs de n’importe où dans le monde.

L'analyste Patrick De Haan, directeur de l'analyse pétrolière chez GasBuddy. Photo : CBC

L’analyste estime que l’entreprise exporte aux États-Unis jusqu’aux trois quarts de cette production. La majorité des marchés du nord-est de l’Amérique du Nord dépendent de la raffinerie de Saint-Jean pour le diesel et le mazout, dit-il.

Par conséquent, un acheteur américain pourrait se laisser séduire. Il pense à PBF Energy, qui a acquis des raffineries ces dernières années.

Il ne serait pas non plus surpris de l’intérêt éventuel d’une entreprise publique appartenant à un gouvernement d’un pays du Moyen-Orient.

Beaucoup de nations productrices de pétrole cherchent un pied à terre dans des marchés où ils peuvent vendre leur pétrole.

Quel avenir pour une pétrolière dans le climat actuel?

En revanche, les réglementations environnementales actuelles, qui n’étaient pas un facteur lorsque K. C. Irving a fondé son entreprise en 1924, pourraient être un problème selon l’analyste.

Les efforts de décarbonisation du secteur de l’énergie et les incitatifs poussant les consommateurs et les corporations vers des alternatives plus vertes diminuent certainement la valeur d’une entreprise comme Irving Oil, affirme Patrick De Haan.

Né à Bouctouche, au N.-B., en 1899, K. C. Irving a fondé son entreprise en 1924. Une statue en son honneur a été érigée au parc Wolastoq, à Saint-Jean. (Photo d'archives) Photo : Reuters / Davaan Ingraham

Le marché pour des raffineries est très difficile en ce moment, ajoute-t-il. Plusieurs raffineries aux États-Unis sont à vendre et ne trouvent pas d’acheteurs.

La raffinerie de Saint-Jean est le plus grand émetteur de gaz à effet de serre ( GES ) au Nouveau-Brunswick.

La mairesse inquiète pour les emplois

Blaine Higgs, haut dirigeant d’Irving pendant une trentaine d’années avant de se lancer en politique et devenir premier ministre du Nouveau-Brunswick, a dit le printemps dernier qu’il souhaitait voir l’entreprise rester entre les mains de propriétaires néo-brunswickois. Ce serait le meilleur scénario , déclarait-il.

La mairesse de Saint-Jean, Donna Reardon, est elle aussi préoccupée par la possibilité d’une vente à un conglomérat étranger.

Donna Reardon est mairesse de Saint-Jean. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Irving Oil n’est pas un propriétaire absent , a illustré la mairesse dans une déclaration écrite.

C’est une entreprise locale, et cela se remarque, selon elle, partout dans la communauté. Plusieurs installations sportives et culturelles de la ville portent en effet le nom de leur commanditaire, Irving.

Elle ne pense pas que la raffinerie va fermer, mais admet avoir des craintes depuis la fermeture de Saint John Shipbuilding en 2003. Plusieurs jeunes travailleurs de la région étaient alors partis, dit-elle, notamment pour un emploi au chantier naval d’Halifax.

On ne veut pas perdre nos jeunes.

Avec environ 4000 employés, Irving Oil est l’un des plus gros employeurs au Nouveau-Brunswick. La société pétrolière est aussi propriétaire de Whitegate, la seule raffinerie d’Irlande, et de plus de 900 postes de ravitaillement en carburant à travers l’est du Canada et le nord-est des États-Unis.

Irving Oil n’a pas voulu commenter la récente réorganisation ni les rumeurs qui l’entourent.