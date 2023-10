Qualité de l’air : Mères au front de Rouyn-Noranda manifeste à Montréal

Plusieurs personnes ont pris part à une manifestation ce samedi devant le bureau du premier ministre François Legault à Montréal.

Elles ont répondu à l'appel de Mères au front de Rouyn-Noranda qui dénonce l'autorisation ministérielle de la Fonderie Horne dévoilée en mars dernier et qui, selon l'organisme, ne protège pas la santé des citoyens.

La co-porte-parole du collectif Isabelle Fortin-Rondeau dit que Mères au front espère avoir plus d'impact en portant ses revendications jusqu'à Montréal.

En ce moment, la fonderie a la permission d'émettre 22 fois la norme d'arsenic dans l'air, c'est absolument inacceptable. On n'est pas protégé, nos enfants ne sont pas protégés, donc oui on est allé voir les élus municipaux, on est allés voir le député, puis maintenant on est devant le bureau de François Legault, puis on veut que le gouvernement nous entende. On ne veut pas de cette entente soit modifiée, qu'elle soit améliorée, pour le respect des normes , explique Isabelle Fortin-Rondeau.

Le collectif reproche au gouvernement du Québec d'avoir ignoré l'avis de la population de Rouyn-Noranda dans ce dossier.

Il réclame la réouverture et l'amélioration de l'entente pour diminuer le plus rapidement possible les émissions d'arsenic dans l'air.

On sait que ça se peut, il y a des dispositions dans la loi qui permettent de modifier l'entente ministérielle. C'est sûr qu'on va pousser dans ce sens-là parce qu'on n'a pas à être sacrifié, notre santé, celle de nos enfants pour la course aux métaux , ajoute la co-porte-parole.

En mars dernier, Québec a dévoilé la nouvelle autorisation ministérielle de la Fonderie Horme d’une durée de 5 ans. Elle prévoit l'atteinte de 15 nanogrammes d'arsenic par mètre cube d'air d'ici 2028 et le déménagement de 200 ménages du quartier Notre-Dame pou créer une zone tampon.