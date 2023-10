Le Dépannage de l’Anse remonte la pente

Les derniers mois ont été une période pour le moins houleuse au Dépannage de l’Anse. L’organisme de Baie-Comeau a échoué à sa tentative de restructuration, a vu plusieurs bénévoles et employés quitter le navire et a tenté d'essuyer un déficit budgétaire. Malgré la tempête, le calme est en train de revenir.

Le Dépannage de l’Anse, un centre de tri et service de friperie, a tenu son assemblée générale annuelle le 26 septembre. À cette occasion, le bilan de l'année 2022 a été présenté aux membres. On y parle d'une crise qui a failli avoir raison de l'organisme.

Selon le rapport annuel, une grande partie de l'équipe d'employés et de bénévoles a été mise à mal par un travail de restructuration peu apprécié.

Ça dérange les gens quand on change le confort, quand on brasse la culture en place pour aller dans une autre orientation, a fait savoir la directrice, Louise Levasseur au micro de l’émission Boréale 138 vendredi.

Pendant l'année 2022, l'équipe a réduit de plus de la moitié après le départ de six employés sur neuf, et sur les 25 bénévoles, 16 ont continué à offrir leur temps pour l'organisme.

Nos bénévoles vieillissent, la relève n'est pas là, se désole la directrice.

Les personnes qui ont choisi de rester ont donc dû mettre les bouchées doubles pour continuer à faire rouler les activités de l'organisme à effectif réduit.

Un accident de travail évitable

Parmi les départs, on compte celui du directeur général, Alain Ouellet, qui était en poste depuis environ six mois lorsqu'un accident de travail l'a forcé à arrêter. Le 17 juin, ce dernier s’est blessé alors qu’il tentait de débloquer le monte-charge. Après un arrêt de travail de quelques mois, il a quitté son poste.

L'exercice de restructuration s'est terminé à ce moment.

La Régie du bâtiment a interdit l'utilisation de l'appareil, qui était non conforme. Le Dépannage de l'Anse a dû le remplacer par un monte-matériaux de 50 000 $.

Les tâches du directeur général ont été réparties entre les membres du conseil d’administration.

On a vécu un mal pour un bien : ça nous a obligés à jeter un regard sur l'édifice, avec la CNESST et la Régie, et tout remettre à niveau. Tout a été fait et on respire dix fois mieux, indique Louise Levasseur. Nos bénévoles sont de retour, du personnel est embauché à temps plein, ils sont en sécurité et on redécolle tranquillement.

Remonter la pente

Grâce à l'embauche de nouveaux bénévoles, et avec un nouveau gérant à bord, Louise Levasseur indique, soulagée, que son équipe retrouve son souffle.

On réatteint nos chiffres d'affaires, on garde l'organisme vivant.

La directrice invite d'ailleurs les jeunes à investir leur temps à s'impliquer dans l'équipe comme bénévoles :