Ottawa aide Pékin à traquer des fugitifs depuis des décennies

Voilà des décennies que le gouvernement canadien fournit une aide aux autorités chinoises pour retrouver des ressortissants ayant fui à l'étranger, révèle une enquête de l'émission The Fifth Estate, de CBC.

Au Canada, cette aide a parfois découlé d'ententes réciproques, indiquent des gens au fait de cette relation entre les deux capitales, y compris deux anciens ambassadeurs du Canada en Chine.

Calvin Chrustie, un ancien responsable des opérations de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) en Colombie-Britannique, a indiqué en entrevue avoir reçu des directions, en provenance des échelons les plus élevés, à Ottawa , d' aider et de collaborer avec des responsables chinois en lien avec un fugitif important qu'ils recherchaient dans la région de Vancouver .

M. Chrustie dit avoir refusé de faciliter une rencontre avec les responsables chinois, qui voulaient interviewer le fugitif et le convaincre de rentrer volontairement en Chine pour y faire face à la justice.

Pékin s'est assuré du bon vouloir d'Ottawa en offrant des concessions commerciales, en offrant de l'aide pour combattre le trafic de la drogue et en négociant la libération de Canadiens arbitrairement détenus en Chine, a révélé l'enquête de la CBC .

Nos intérêts économiques ont contribué à cette situation , affirme Lorne Waldman, un avocat spécialisé en immigration de la région de Toronto. Celui-ci représente un certain nombre de personnes se trouvant maintenant au Canada et qui sont recherchées par les autorités chinoises.

Nous avons ignoré l'absence d'état de droit en Chine, ainsi que le fait que nous devrions être bien plus sceptiques à propos des preuves fournies par Pékin. Et à mesure que le temps s'écoulait, nous avons ignoré le fait que des agents chinois étaient en activité au Canada.

Le ministre de la Sécurité publique, Dominic LeBlanc, n'a pas voulu offrir d'entrevue dans le cadre de ce reportage.

Plus tôt cette année, des politiciens, à Ottawa, ont décrié l'existence présumée de plusieurs postes de police chinois à Montréal, Toronto et Vancouver. Mais des responsables canadiens savaient depuis longtemps que la police chinoise opérait au Canada.

Sky Net et Fox Hunt

Depuis 2014, le gouvernement chinois cherche agressivement à veiller au retour de responsables supposément corrompus et de criminels présumés de la sphère économique vivant à l'étranger, via des opérations policières surnommées Sky Net et Fox Hunt.

Selon Pékin, des milliers de fugitifs présumés sont rentrés en Chine pour faire face à la justice. Plusieurs affaires du genre sont évoquées sur les ondes de la télévision d'État.

Dans son rapport annuel pour 2019, le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement (CPSNR) a constaté que des responsables chinois ont adopté une série de mesures pour mener l'opération Fox Hunt, y compris des pressions diplomatiques sur des États étrangers pour les amener à coopérer à leurs enquêtes, ainsi que des voyages secrets pour persuader ou pousser des fugitifs à rentrer au pays. Ils emploient ces mesures au Canada .

Des détracteurs soutiennent cependant que le Canada a coopéré à cette chasse aux fugitifs chinois pendant des années tout en ignorant ou en minimisant des problèmes, en Chine, en lien avec l'absence d'une sphère judiciaire indépendante et l'utilisation de la coercition, y compris la torture, pour recueillir des preuves.

Dans des cas impliquant des accusations chinoises, nous avons réussi à faire rejeter les preuves parce qu'elles avaient été obtenues sous la torture , a affirmé Me Waldman.

Cet avocat a rejeté les demandes de la CBC pour interviewer certains de ses clients qui ont fui la Chine, de peur que des membres de leur famille, au pays, puissent subir des conséquences de la part de Pékin.

En entrevue avec The Fifth Estate, Me Waldman a indiqué que non seulement le gouvernement fédéral tente de lui retirer les mandats de ses clients recherchés par la Chine, mais que des responsables du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) ont également interrogé certains des mêmes clients pour déterminer jusqu'à quel point ceux-ci étaient harcelés ou menacés par les autorités chinoises afin qu'ils rentrent au pays, pour y subir un procès.

Parmi ces gens, on trouve des individus que les services frontaliers tentent activement d'expulser en Chine , a indiqué l'avocat.

Le SCRS n'a pas donné suite à une demande d'entrevue, mais dans une réaction transmise par courriel, un porte-parole a indiqué que la Chine utilise tous les moyens à sa disposition pour mener des activités qui représentent une menace directe à notre sécurité et notre souveraineté nationales .

Un exemple notable de ce fait, a poursuivi le porte-parole, est l' opération Fox Hunt, qui affirme viser la corruption, mais qui, croit-on, serait aussi utilisée comme couverture pour cibler la dissension, faire pression sur les opposants politiques, forcer les rapatriements et les retours involontaires de ressortissants ou de non-ressortissants nés en Chine, et faire planer la peur du pouvoir de l'État, sans égard à l'emplacement des personnes .

Puisque le Canada ne dispose pas d'un traité d'extradition avec la Chine, le système d'immigration et du statut de réfugié est utilisé pour s'occuper des fugitifs présumés. Des responsables canadiens présentent ainsi, lors des audiences de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, des preuves reçues par les autorités chinoises.

Je ne crois pas qu'un juge de la Cour supérieure autoriserait une extradition, à destination de la Chine, en raison de la situation de l'état de droit, là-bas , a indiqué Me Waldman. Alors, si c'est le cas, et que nous ne sommes pas prêts à extrader et que nous n'avons jamais extradé, pourquoi déportons-nous des gens vers la Chine en s'appuyant sur des preuves que nous savons ne pas être fiables?

En 2015, la Chine a publié une liste de 100 fugitifs recherchés pour des crimes de nature économiques; Pékin estimait que 26 d'entre eux se trouvaient au Canada.

Une liste, préparée par l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et obtenue via une demande d'accès à l'information, de milliers de ressortissants chinois expulsés du territoire canadien entre 2008 et 2020, révèle que 33 d'entre eux ont été déportés en raison d'allégations de criminalité ou de criminalité grave dans un autre pays.

L' ASFC n'a pas voulu offrir d'entrevue dans le cadre de ce reportage.

Dans une déclaration transmise par courriel, un porte-parole de l'agence a indiqué que dans tous les cas où l'ASFC décide d'agir en lien avec une allégation d'inadmissibilité, la Commission est celle qui prend la décision finale .

La coopération du Canada

The Fifth Estate a découvert qu'au cours des 20 dernières années, la Chine a exigé que le Canada coopère dans sa chasse aux fugitifs si Ottawa souhaitait obtenir l'appui de Pékin dans des dossiers importants.

Par exemple, Guy Saint-Jacques, qui a été l'ambassadeur du Canada en Chine, entre 2012 et 2016, affirme que le gouvernement canadien était prêt à coopérer dans les dossiers de rapatriement si Pékin aidait, de son côté, à combattre le flot de fentanyl entrant au Canada.

Une note a été signée, entre la GRC et le ministère chinois de la Sécurité publique, indiquant que les visites d'inspecteurs chinois seraient permises au Canada , a mentionné M. Saint-Jacques en entrevue.

Celui-ci a ajouté que les enquêteurs chinois auraient l'obligation de fournir des détails avant leurs visites, y compris l'identité des gens à qui ils parleraient, ainsi que la raison de ces discussions. La note exigeait aussi qu'un agent de la GRC parlant mandarin soit présent lors de ces rencontres.

Ouvrir en mode plein écran Guy Saint-Jacques a été ambassadeur du Canada en Chine. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Jason Franson

Il semble toutefois qu'il y ait eu des cas où les Chinois ont semblé outrepasser ces limites.

La première visite a eu lieu au printemps 2016, a rappelé M. Saint-Jacques, et peu après, l'agent de liaison du SCRS à l'ambassade est venu me voir et a dit "Monsieur l'ambassadeur, je dois signaler que nous avons attrapé certains membres de la délégation chinoise alors qu'ils effectuaient des activités dépassant le cadre prévu".

L'ancien ambassadeur n'a pas voulu préciser quelles étaient les activités en question. M. Saint-Jacques a évoqué la question avec un homologue chinois qui lui a assuré que ce genre d'événement ne se reproduirait plus, mais l'ancien ambassadeur soutient que cela est difficile à vérifier.

De son côté, M. Chrustie était un agent haut placé de la GRC en Colombie-Britannique lorsqu'on lui a demandé de faciliter un entretien entre des responsables chinois et un fugitif de haut vol qu'ils recherchaient dans la région de Vancouver .

Interrogé à savoir s'il s'agissait d'une demande ou d'un ordre, M. Chrustie a répondu que c'était une demande suivie d'un rappel spécifique qu'il s'agissait d'une demande qui venait du haut de l'organigramme, à Ottawa .

Le principal intéressé a souligné qu'il ne s'était pas senti à l'aise de faciliter cette entrevue.

Ce que je savais, c'est que la Chine était l'un de ces pays qui n'ont pas un parcours reluisant en matière de respect de l'indépendance judiciaire et des règles établies.

Pendant des années, la GRC et l' ASFC ont participé à des groupes de travail, avec leurs homologues chinois, pour discuter de sujets liés à divers domaines de collaboration, y compris renvoyer en Chine des fugitifs se trouvant au Canada.

Toujours dans son rapport de 2019, le CPSNR a noté qu'en 2015, Affaires mondiales Canada avait pris les devants à Ottawa, et établi un groupe de travail interministériel avec le SCRS , la GRC , le ministère de la Justice et l' ASFC , qui se réunissait fréquemment [à tous les deux ou trois mois], pour discuter de Fox Hunt .

La GRC n'a pas donné suite à une demande d'entrevue dans le cadre de ce reportage, mais dans une réponse transmise par courriel, la police fédérale indique que via notre bureau d'Interpol à Ottawa, et notre programme de liaison avec des agents, la GRC travaille avec des forces policières étrangères pour faciliter les aspects internationaux d'enquêtes .

L'aide de la GRC dans ces dossiers internationaux est toujours offerte de façon éclairée et en respect des politiques et des procédures établies au Canada , mentionne encore le courriel.

La disparition de Tao Mi

Les débuts de la coopération canadienne aux démarches mondiales de la Chine pour retrouver des fugitifs remontent à plus de 20 ans, dans le cadre d'une importante affaire de corruption dans la province du Fujian.

En 1999, des responsables canadiens en matière d'immigration ont reçu une demande de statut de réfugié de la part d'un homme surnommé l'individu le plus recherché de Chine et le roi de la contrebande .

Lai Changxing aurait supposément offert des cadeaux et des pots-de-vin à des responsables chinois pendant qu'il importait des cigarettes, du pétrole et d'autres produits sans payer de taxes. Lorsque les circonstances politiques ont commencé à changer, M. Lai a fui la Chine et est arrivé au Canada.

M. Lai était un fraudeur particulièrement efficace , a affirmé David Mulroney, lui aussi un ancien ambassadeur du Canada en Chine, lors d'une entrevue accordée à The Fifth Estate. La rumeur voulait qu'il avait des relations avec les échelons les plus élevés du pouvoir à Pékin, alors il était particulièrement important pour eux.

En 2000, dans une tentative pour forcer M. Lai à rentrer au pays, trois agents des services de sécurité chinois et le frère du fuyard se sont secrètement rendus à Vancouver, en affirmant sur leur demande de visa qu'ils venaient au Canada dans le cadre d'un voyage d'affaires portant sur l'industrie agricole. Le complot a été révélé par M. Lai lors des procédures pour obtenir un statut de réfugié.

Dans le cadre de ce même processus, des responsables canadiens ont évalué des déclarations sous serment de ressortissants chinois fournies par Pékin, où ces citoyens disaient être au fait des activités illégales de M. Lai. Parmi ces déclarations, on trouvait celle d'une femme appelée Tao Mi, qui disait avoir travaillé pour M. Lai et son épouse.

Craignant que sa déclaration soit utilisée pour rapatrier M. Lai en Chine, Mme Tao a contacté l'avocat canadien Clive Ansley en novembre 2001.

Me Ansley exerçait à Shanghaï et était en train de recueillir des témoignages, de la part de citoyens chinois, afin d'étayer la défense de M. Lai.

Tao Mi l'avait contacté, dit l'avocat, pour retirer sa déclaration où elle incriminait M. Lai. Elle affirme avoir signé le document en question seulement après avoir été détenue dans une chambre d'hôtel pendant deux mois, et après que son jeune fils eut été menacé.

Elle tremblait comme une feuille pendant toute la durée de notre rencontre , a dit Me Ansley, et s'inquiétait de ce qui se passerait si les autorités chinoises découvraient qu'elle démentait sa déclaration contre M. Lai.

Les avocats responsables de la défense de M. Lai ont informé des responsables de l'immigration, au Canada, du démenti de Mme Tao, en tenant pour acquis que son identité ne serait pas fournie aux autorités chinoises.

Mais Me Ansley dit avoir été outré et avoir eu honte d'être Canadien lorsqu'il a a appris que Tao Mi avait, quelques semaines seulement après son démenti, été interrogée davantage par un agent de la GRC au consulat, à Shanghaï, en compagnie d'un responsable des forces de sécurité chinoises.

The Fifth Estate a obtenu les bandes vidéo de cet interrogatoire mené par la GRC . Au début de l'entrevue, un responsable des forces de sécurité chinoise se joint à Tao Mi, à l'agent de la GRC et à un traducteur dans la petite pièce.

En 2007, un juge fédéral se prononçant dans l'affaire de M. Lai a indiqué que l'interrogatoire de Tao Mi par la GRC était au minimum particulièrement inapproprié .

Ce n'est pas une défense appropriée d'affirmer, a poursuivi le juge Yves de Montigny, que la déclaration fournie par Tao Mi lors de son interrogatoire était entièrement volontaire et a simplement confirmé ce qu'elle avait indiqué dans le cadre de son premier témoignage. À quoi d'autre pouvions-nous attendre, avec un responsable chinois présent dans la pièce?

Me Ansley a vu Tao Mi pour la dernière fois il y a 20 ans, dans son bureau de Shanghaï.

Je ne pense pas qu'elle est encore en vie, a dit l'avocat. Je crois qu'elle était honnête lorsqu'elle a dit : "Si la police chinoise découvre que je vous ai parlé, je suis morte."

Lai Changxing a été expulsé du Canada et est rentré en Chine en 2011, mais seulement après des garanties solides, de la part de la Chine, qu'il ne serait pas torturé ou exécuté. Le statut de réfugié de M. Lai a frustré des responsables gouvernementaux chinois, et l'affaire a influé sur les relations entre Ottawa et Pékin pendant une décennie – jetant les bases d'une coopération entre les forces policières des deux pays qui se poursuit, aujourd'hui.

Je me souviens d'avoir parlé avec l'ambassadeur chinois , a indiqué M. Mulroney.

Et il a dit "David, nous n'aurons jamais de relations normales, ou les choses ne seront pas comme avant jusqu'à ce que vous nous rendiez Lai Changxing", et j'ai dit "Monsieur l'ambassadeur, je suis désolé que vous pensiez cela, mais c'est une blessure auto-infligée."

Il existe un processus que M. Lai doit effectuer. Il est entré illégalement au Canada, vous connaissiez son passé, vous ne l'avez pas partagé avec nous, vous avez dépêché une équipe clandestine pour tenter de le ramener, alors vous n'avez que vous à blâmer pour cela , a ajouté l'ancien ambassadeur.

L'ambassade de Chine à Ottawa n'a pas répondu à la demande d'entrevue de l'émission The Fifth Estate.

Avec les informations de CBC News