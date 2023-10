Les paramédics d’Ottawa pourront transporter certains patients à l'urgence par taxi

Les ambulanciers paramédicaux d’Ottawa pourront transporter à l’hôpital certains patients par taxi plutôt que par ambulance, si leurs cas sont moins graves ou qu’ils nécessitent des soins moins urgents ou non urgents.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un projet pilote du Service paramédic d’Ottawa, dont le lancement est prévu le 1er novembre.

Les ambulanciers pourront appeler un taxi pour déplacer des patients dont les cas sont moins graves, ainsi que les patients du Programme de transport repensé et de l’Équipe d’intervention pour le bien-être mental , est-il écrit dans une note de service présentée jeudi au Comité des services de protection et de préparation aux situations d’urgence de la Ville d’Ottawa.

Ces derniers seront reconduits à l’hôpital en taxi et pourront alors entrer par eux-mêmes dans la salle d'urgence et passer au triage.

Ce projet pilote vise à réduire les répercussions des délais aux urgences des hôpitaux et le nombre d’incidents de niveau zéro, afin d’optimiser la disponibilité des paramédics au sein de la collectivité , a écrit la Ville dans un communiqué publié jeudi avant-midi.

Les événements de niveau zéro sont définis comme étant les moments où il n'y a pas d'ambulances disponibles pour répondre à de nouveaux appels et transporter des patients à l’hôpital.

Les ambulanciers paramédicaux procéderont à une évaluation du patient et consulteront un médecin ou un professionnel en santé mentale avant d'appeler un taxi. Toutes les personnes transportées en toute sécurité par taxi recevront un appel de suivi d’un paramédic dans les 24 heures [suivantes] , a souligné la Ville.

Le Service paramédic d’Ottawa estime que le projet pilote devrait permettre à trois et cinq patients par jour d’être transportés à l’hôpital en taxi.

Ouvrir en mode plein écran Depuis les dernières années, Ottawa a été confrontée à un nombre sans précédent de cas de « niveau zéro », c'est-à-dire lorsqu'il n'y a aucune ambulance disponible pour répondre aux urgences. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Dans un monde idéal, nous ne ferions pas cela , a fait valoir le chef du Service paramédic d’Ottawa, Pierre Poirier, aux membres du Comité des services de protection et de préparation aux situations d’urgence de la Ville d’Ottawa.

Le monde des paramédics de la capitale fédérale est loin d’être idéal ces temps-ci, alors que ces derniers peuvent souvent attendre des heures avant de décharger des patients dans les salles d'urgence débordées des hôpitaux et de repartir sur la route.

Ces retards sont principalement responsables des incidents de niveau zéro . Ce qui m'empêche de dormir, c'est que nous n'arrivons pas à secourir l'autre patient , a déclaré M. Poirier.

Nombre d’événements de niveau zéro à Ottawa 2023 (de janvier à septembre) : 1088 2022 : 1313 Source : Note de service, Comité des services de protection et de préparation aux situations d’urgence de la Ville d’Ottawa, 19 octobre 2023

Honnêtement, il n'y a pas de solution miracle au problème des niveaux zéro , a admis le chef du service. Chaque fois que je suis en mesure de ne pas emmener quelqu'un à l'hôpital et que l'équipe de paramédics est disponible pour répondre à l'appel suivant, c'est un bonus .

Pierre Poirier a ajouté que les ambulanciers paramédicaux sont aussi à la recherche d'autres solutions pour emmener les patients vers d'autres lieux de traitement plutôt que les salles d'urgence, comme des pharmacies ou des cliniques équipées d'appareils de radiographie.

Le projet pilote sur les taxis devrait durer six mois et les résultats seront présentés au comité l'année prochaine. M. Poirier a ajouté que les négociations finales avec les compagnies de taxis étaient en cours. Le service a demandé au ministère de la Santé de l'Ontario, il y a environ un an, d'approuver le projet pilote.

Nous avons été avisés à plusieurs reprises que notre approbation était imminente , a indiqué le porte-parole du service, Marc-Antoine Deschamps. Nous sommes optimistes et pensons que l'approbation du ministère de la Santé interviendra dans les prochaines semaines .

La question de la responsabilité soulevée par un conseiller

Même si ce n'est pas le cas, le service ira de l'avant avec le projet pilote de taxi dans le cadre de son équipe d'intervention pour le bien-être mental pour certains appels impliquant des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie.

Le président du Comité des services de protection et de préparation aux situations d’urgence, le conseiller Riley Brockington, a félicité les ambulanciers paramédicaux d'avoir mis au point ce programme de taxis, malgré certaines inquiétudes.

Ouvrir en mode plein écran Le conseiller municipal Riley Brockington (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Si je suis un chauffeur de taxi ou une compagnie de taxis, je veux que la Ville me garantisse que, si l'état du patient s'aggrave, je ne serai pas tenu responsable si quelque chose de grave lui arrive parce que je ne suis pas un professionnel de la santé , s’est questionné M. Brockington.

Pierre Poirier a indiqué que les services paramédicaux de Niagara ont mis en place un programme similaire depuis le début de 2022 et qu'ils n'ont pas eu à faire face à des conséquences négatives.

Il a ajouté que le programme d'Ottawa comportera des niveaux de sécurité supplémentaires, notamment en ce qui concerne les évaluations et les consultations avec les médecins. Les compagnies de taxis disposeront également d'une ligne pour appeler les ambulanciers en cas de nouveaux problèmes.