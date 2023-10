Des Calgariens s’impatientent face aux pannes de lampadaires

Des Calgariens s'inquiètent de la visibilité réduite dans certains secteurs de la ville, à cause de pannes de lampadaires, et sont frustrés du temps nécessaire à leur réparation. La Ville de Calgary cumule des retards dans la remise en état d’environ 500 réverbères.

D’après la Ville de Calgary, les normes de temps de réparation des éclairages de rue s'établissent à 30 jours dans la ville. En ce moment, elle dit répondre à ces pannes en environ 47 jours.

Il a fallu environ quatre mois pour que le problème soit réglé , déplore toutefois Robert Roxborough, un résident du sud-ouest de Calgary. Il raconte avoir signalé à trois reprises les pannes de lampadaires près du quartier de Oakridge plus tôt cette année.

Robert Roxborough affirme avoir utilisé le site de signalement de la Ville, avoir appelé le 311 et même contacté les autorités de la Ville sur le réseau social X, anciennement Twitter. À un moment donné, j’étais vraiment irrité , lance-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Le distributeur d'électricité Enmax a pris la décision d'arrêter de s'occuper de l’éclairage urbain, ce qui explique le changement du prestataire de services de la Ville de Calgary. Photo : Radio-Canada / Lily Dupuis

Le Calgarien, qui circule généralement à vélo, estime que ces pannes constituent un enjeu de sécurité, notamment au niveau des intersections de rues, où la visibilité est réduite, surtout en hiver.

Même son de cloche pour Anna-Maria Ciorogariu-Ivan, qui vivait dans le sud de Calgary avant de déménager en centre-ville. Si tu voulais aller te promener, tu devais oublier ça. Surtout en tant que femme. Il n’y a aucune chance que tu ailles te balader dehors, sans lumière dans les rues , dit-elle.

Tu as l’impression que personne ne peut te voir. S’il t’arrive quelque chose, tu es caché dans l’obscurité.

Je n’ai pas l’impression que quelqu'un entretient vraiment les lampadaires. [Les rues] restent juste sans lumière.

Environ 500 lampadaires touchés

Il existe environ 100 000 éclairages urbains à Calgary, mais ils ne sont pas tous entretenus par la Ville et ses contractants.

Pour le chef de la conception des éclairages urbains de la Ville, Michael Gray, les équipes tentent en ce moment de rattraper des retards dans la maintenance, à cause d’un changement de prestataire de services l’an dernier. La Ville est passée du distributeur d'électricité Enmax à Iconic Power Systems pour son éclairage urbain.

Les pannes sont dues à plusieurs facteurs et certains lampadaires sont plus faciles à réparer que d’autres, surtout dans des quartiers plus vieux ou dans des zones de construction, explique Michael Gray.

Ce mois-ci, 1500 ordres de travail sont ouverts pour la maintenance des lampadaires, dont environ 500 font partie des retards provoqués par le changement de prestataires de services.

À cause de ces retards, il y a plus d’éclairages urbains en panne qu’à n’importe quel autre moment dans l’histoire récente de la ville , a confirmé Michael Gray, en faisant référence à l’an dernier, l’année à laquelle les interruptions de services ont commencé à s’accumuler.

Poursuivre les signalements

À côté de cela, quelque 80 000 lampadaires au sodium haute pression ont été remplacés dans les dernières années par des diodes électroluminescentes dans les rues de Calgary, qui sont supérieures en termes d’économie d'électricité, d'après la Ville.

Certains des lampadaires en panne sont justement ceux qui disposent de ces nouvelles diodes électroluminescentes sophistiquées , s'étonne Doug Dunlop, un résident de la ville.

Après avoir signalé des pannes à de nombreuses reprises, ce cycliste calgarien a perdu espoir.

Michael Gray dit s'attendre à ce que le temps de réparation des lampadaires retrouve leur norme de 30 jours d’ici la mi-2024.

D’ici là, il encourage les Calgariens à continuer à signaler les pannes en ligne ou en appelant le 311.

La meilleure manière de s'assurer que l’on s’occupe des lampes en panne, c’est de s’assurer qu’on les a enregistrées dans notre système , soutient-il.

Le fournisseur d'électricité Iconic Power Systems n’avait de son côté pas répondu à la demande d’entrevue de CBC/Radio-Canada vendredi.

Avec les informations de Lily Dupuis