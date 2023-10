L’importance de bouger chez les jeunes, malgré le risque de blessures

Les risques posés par la pratique de certains sports chez les jeunes sont bien moins pires que ceux liés à la sédentarité, rappelle un kinésiologue néo-brunswickois.

Certains jeunes entreprennent des activités ou des sports qui peuvent parfois engendrer des blessures alors qu’ils n’ont pas terminé leur croissance. Bien que le risque de blessure est bien réel, le professeur de l’École de kinésiologie de l’Université de Moncton, Grant Handrigan prévient que les dangers de la sédentarité sont bien pires.

La majorité des défis au niveau de la participation dans les activités sportives et autres viennent du fait que les gens n’en font pas assez.

S’il est vrai que certaines blessures peuvent engendrer des séquelles de longue durée, les cas sont plutôt rares, ajoute-t-il.

Il y a de bonnes chances que le jeune se rétablisse à la suite de sa blessure , ajoute Grant Handrigan.

Avec de la supervision et un bon encadrement, l’exercice est tout à fait indiqué, surtout en pleine période de croissance. D’autant plus que le corps se répare et s’adapte lors des différents stades de croissance des jeunes. Bien encadré, on peut donc se remettre de ses blessures.

Il y a un danger à ne pas bouger et il y a un danger qui affecte beaucoup de jeunes qui sont très peu actifs , poursuit-il.

Dans son travail, Grant Handrigan encourage les gens à faire régulièrement de l’exercice pour le plaisir de la santé et pour développer de saines habitudes de vie.

La tendance dans la société aujourd’hui, c’est vers le sport organisé, mais il y a un petit peu d’intérêt, je pense, pour les jeux libres, comme promouvoir le plaisir pour bouger. […] Ça ne doit pas être quelque chose de nécessairement compliqué , avance-t-il.

Au lieu de s’attarder aux risques liés au sport, le kinésiologue croit qu’il faut plutôt combattre la sédentarité.

J’ai grand espoir que l’on va prendre un peu plus sérieusement ces types de questions et d’enjeux et être un peu plus proactifs.

Grant Handrigan rappelle par ailleurs qu'il est important de garder un équilibre entre la liberté du jeu et la question de la performance et du surentraînement.

L’importance de connaître ses limites

La course est une habitude de vie, aussi nécessaire que le fait de respirer, pour le conseiller aux communications du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, Jean-Marc Doiron.

Il est tombé amoureux de l’athlétisme vers l’âge de 15 ans. Il a participé aux Jeux de la Francophonie canadienne et a fait des championnats dans les sports universitaires.

Maintenant à l’âge adulte, il dit avoir appris à composer avec le défi de respecter ses limites dans ses séances sportives.

On peut presque aller trop loin, j’ai déjà été trop loin, avec s’entraîner, jusqu’au point qu’on est juste trop fatigué. Ça peut être presque une dépendance , prévient l'athlète. Il faut toujours se surveiller, puis c’est ça que j’essaie de faire, surtout depuis quelques années.

Ouvrir en mode plein écran Jean-Marc Doiron a deux enfants et la course fait toujours partie de sa vie. Dimanche dernier, il a participé au marathon de Toronto et a battu son record personnel avec un temps de 2 h 32 min 47 s. Photo : Gracieuseté Jean-Marc Doiron

Son conseil pour les jeunes, bon pour les personnes de tout âge, est de miser sur le long terme lorsqu’il s’agit de progrès sportifs.

Ce que ça nous permet de faire, c’est de s’entraîner le lendemain, ou deux jours après au lieu […] d’avoir besoin d’une semaine à récupérer, avant de pouvoir y aller de nouveau.

Son critère, pour garder son équilibre, dit-il, c’est de se demander s’il est ou non joyeux.

Si c’est non, c’est le temps de prendre une petite pause , dit-il en riant.

D’après le reportage de Jimena Vergara