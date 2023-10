Un policier de Windsor reçoit une promotion malgré une amende pour excès de vitesse

Le chef adjoint intérimaire du service de police de Windsor est confirmé dans ses fonctions, malgré une amende pour excès de vitesse plus tôt cette année.

La Commission des services de police de Windsor a nommé Jason Crowley au poste de chef adjoint permanent. Un autre agent, Karel DeGraaf, a été nommé chef adjoint intérimaire du soutien opérationnel pour un mandat de six mois.

Ces nominations représentent un grand pas en avant pour le service de police de Windsor, garantissant une équipe de direction forte et dynamique alors qu'elle s'occupe de questions internes et continue à servir la communauté avec dévouement et intégrité, peut-on lire dans une déclaration de la commission.

Jason Crowley occupait le poste de chef adjoint permanent depuis mai 2022. Il a été arrêté le 7 janvier pour avoir conduit à 111 km/h dans une zone de 70 km/h à Amherstburg.

Publicité

Il a d'abord été accusé de conduite dangereuse, mais il a plaidé le 15 mai à une accusation moins grave d'excès de vitesse. Son amende s'élève à 287 $, plus les frais de justice, soit un total de 352 $.

Une accusation de conduite dangereuse pour avoir dépassé de 40 km/h ou plus la limite de 80 km/h ou moins entraîne généralement une suspension immédiate du permis de conduire pour 30 jours, une saisie du véhicule pour 14 jours et une amende minimale de 2000 $.

Le permis de M. Crowley n'a pas été suspendu et son véhicule n'a pas été saisi.

Selon son profil LinkedIn, M. Crowley est membre du service de police de Windsor depuis 30 ans et a occupé des fonctions allant de sergent-chef dans la division des services d'urgence à commandant en cas d'incident critique.

Un autre candidat refoulé

Jason Crowley était l'un des deux derniers candidats ayant passé un entretien pour ce poste, affirme Michael Prue, le maire de Amherstburg et l’un des membres de la Commission des services policiers de Windsor.

L'autre candidat venait de l'extérieur de Windsor et n'était pas aussi connu, mais avait également été interviewé par la commission, dit M. Prue.

Si les tribunaux ont déterminé qu'il n'était passible que d'une amende, l'affaire a été résolue.

Interrogé par CBC News sur le fait de savoir si la nomination de M. Crowley envoyait le message qu'un agent de haut rang pouvait être accusé de conduite dangereuse et recevoir une promotion, M. Prue a répondu que les deux choses n'étaient pas comparables .

Je ne suis pas au courant de ce qu'il a dit au tribunal, ni de l'accord conclu, ni de ce que le juge a décidé, mais je sais que le juge a estimé que ce qu'il a fait ne lui vaudrait qu'une amende.

Ouvrir en mode plein écran Le maire de Windsor, Drew Dilkens et le chef adjoint du service de police de Windsor, Jason Crowley. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

En ce qui concerne le tribunal de l'opinion publique... j'espère que certaines personnes ont tiré une leçon de cette affaire, car même un agent de police de haut rang ne peut pas s'en tirer comme ça. Ils sont passibles d'arrestation, de comparution au tribunal, d'amende. Et j'espère que le public l'apprendra aussi.

La prochaine rencontre de la Commission des services de police de Windsor aura lieu le 26 octobre.

D'après les informations de CBC News