Voie maritime du Saint-Laurent : toujours pas d’entente pour éviter la grève

Il n'y avait toujours pas trace d'un accord, samedi avant-midi, entre les dirigeants de la Voie maritime du Saint-Laurent et les syndiqués d'Unifor. Faute d'entente, une grève pourrait être déclenchée dans la nuit de samedi à dimanche.

Le syndicat Unifor, affilié à la FTQ , a indiqué vendredi que les parties étaient toujours réunies à St. Catharines, en Ontario, où elles tenaient des négociations dites de la dernière chance .

Ce sont des sections locales du grand syndicat pancanadien Unifor, au Québec et en Ontario, qui négocient présentement le renouvellement de leur convention collective avec la Corporation de gestion de la voie maritime du Saint-Laurent.

Les syndiqués ont voté à 99 % en faveur d'un mandat de grève.

Publicité

Ces 361 syndiqués travaillent à l'entretien, à la supervision, au service de génie et aux différentes opérations de navigation de la voie maritime, qui s'étend du pont Jacques-Cartier, à Montréal, à Niagara, en Ontario, en passant par les écluses.

Le salaire est le principal point en litige.

Dans un communiqué transmis vendredi soir, la partie patronale, soit la Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent (CGVMSL), affirme qu'elle demeure engagée dans le processus de négociation , mais souligne que les progrès à la table des négociations continuent d'être lents, car les revendications salariales élevées des syndicats pourraient potentiellement conduire à une augmentation des péages à un niveau qui rendrait la voie navigable moins compétitive et, conséquemment, augmenterait le prix des marchandises qui y transitent .

La CGVMSL ajoute qu' elle demeure en contact régulier avec l'industrie maritime et les mesures nécessaires pour une fermeture ordonnée sont maintenant en cours, comprenant l'établissement d'heures butoirs permettant aux navires de dégager en toute sécurité le système de la Voie maritime avant l'heure butoir de grève de 0 h 01, le 22 octobre 2023 .

Toujours selon la partie patronale, plus de 80 navires, dont 40 battant pavillon étranger, se trouvent toujours dans la voie maritime.

Publicité

Des impacts à prévoir

Selon Mathieu Saint-Pierre, directeur général de la Société de développement économique du Saint-Laurent, une éventuelle interruption du transport des marchandises dans la voie maritime aurait des impacts à l'échelle nationale, mais aussi à l'international, puisque c'est l'une des périodes les plus achalandées, pour différentes raisons.

C'est la période de l'année où les navires exportent le grain sur la scène internationale, a précisé M. Saint-Pierre, de passage à l'émission Au cœur du monde, sur ICI Première.

Le grain de l'Ouest canadien est acheminé vers les Grands Lacs par train, puis exporté par navire. C'est la période la plus achalandée pour ce secteur, surtout que cette année, on a de l'instabilité sociopolitique à l'échelle internationale, et ça revêt donc une importance particulière , a-t-il ajouté.

Pour M. Saint-Pierre, cette période de l'année est aussi occupée pour plusieurs entreprises de transformation de minéraux, ainsi que pour des mines, en vue des activités de la période hivernale. S'il y avait des impacts, à la suite du déclenchement d'une grève, ceux-ci seraient donc importants, a-t-il souligné.

La Voie maritime joue un rôle critique dans le bon fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement.

Chaque année, environ 150 millions de tonnes de marchandises sont transportées à bord de navires sur cette voie navigable. De ce nombre, précise M. Saint-Pierre, environ 10 % sont directement liés à l'industrie agricole et à l'exportation de céréales .

En cas de grève, c'est aussi le transport de certains matériaux plus bruts , indique encore M. Saint-Pierre, qui pourrait être perturbé, comme le sel utilisé par le ministère des Transports pour déglacer les routes.

Le transport devra être dévié : tout ce qui passait des navires devra être effectué par train ou par camion. Dans un contexte où un navire représente environ 1000 camions, on peut prévoir que si ce transport est basculé sur le réseau routier, alors ce sont 1000 camions de plus sur les routes. Et on ne parle pas seulement d'un navire par jour, qui transite sur la Voie maritime...

Et à la reprise du service, s'il y a débrayage, l'achalandage accru sur la Voie maritime pourrait entraîner de la congestion aux écluses réparties sur l'ensemble du réseau, a indiqué M. Saint-Pierre.

La grève n'était pas encore déclenchée vendredi que déjà, la Chambre de commerce du Canada se disait très préoccupée .

Nous respectons le droit à la négociation collective et nous croyons sincèrement que les meilleures ententes sont négociées aux tables. Le gouvernement doit travailler de près avec toutes les parties pour favoriser un règlement. Ces arrêts de travail répétés nuisent à l'économie canadienne, attisent l'inflation et accroissent les coûts pour les Canadiens , a commenté Pascal Chan, directeur principal Transport, Infrastructure et Construction à la Chambre.

Avec les informations de La Presse canadienne