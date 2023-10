Vente de fleurons québécois : « On est très fiers »

Deux entreprises de Québec qui passeront bientôt aux mains de sociétés américaines voient ce changement d'un bon œil. Loin de nuire à l'économie régionale, les entrepreneurs derrière OpSens et H2O Innovation croient que ces transactions seront plutôt bénéfiques.

Radio-Canada révélait cette semaine que la vente de fleurons québécois à des intérêts étrangers se poursuit sous le gouvernement caquiste, à un rythme similaire aux années libérales de Philippe Couillard.

La vente d'entreprises québécoises comme Saint-Hubert, Rona et le Cirque du Soleil a fait couler beaucoup d'encre dans la province au cours des dernières années.

Depuis le début du mois d'octobre, deux entreprises de Québec, Opsens et H2O Innovation, ont reçu des offres d'achat de la part d'entreprises américaines.

Frédéric Dugré, PDG de H2O Innovation, voit d'un très bon œil l'acquisition de son entreprise par la société d'investissement américaine Ember Infrastructure Management. La transaction, évaluée à 395 millions de dollars, devrait être finalisée au début du mois de décembre, selon lui.

Dans les opérations au quotidien, ça ne changera pas grand-chose , dit-il. On conserve les emplois, on conserve les usines en place, la fabrication.

[Ce qui change], ça va surtout être sur nos perspectives de croissance. C'est ce qu'on vise en fait, à accélérer notre croissance , ajoute-t-il.

H2O Innovation conçoit et fabrique des systèmes de traitement des eaux, en plus d'offrir les services et équipements nécessaires à leur entretien.

H2O Innovation se spécialise dans le traitement des eaux usées (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté - H2O Innovation

L'entreprise emploie plus de 1000 personnes à travers le monde.

Ember Infrastructure s'est engagée à maintenir le même nombre d'employés et son siège social au Québec dans le cadre de la transaction.

Frédéric Dugré ne s'attend pas à une fermeture ou une délocalisation des infrastructures en place.

Il estime que le fait de devenir une société privée non cotée en bourse, devrait donner plus de flexibilité à l'entreprise. Les investisseurs étrangers ont beaucoup d'appétit pour les systèmes de traitement de l'eau, selon M. Dugré.

« Beaucoup de fierté »

Louis Laflamme, président et chef de la direction d'OpSens, abonde dans le même sens.

Au début du mois, la firme bostonnaise Haemonetics a fait une offre de près de 345 millions de dollars afin d'acquérir l'entreprise basée à Québec qui se spécialise dans le domaine de l'équipement médical.

M. Laflamme croit également que cet achat est positif.

Il y a vraiment une très belle synergie entre les produits d'OpSens et les produits de la compagnie avec laquelle on est regroupés , dit-il.

Il y a beaucoup de fierté. On est très fiers que nos produits rayonnent au niveau mondial.

OpSens a été fondée en 2003. Les bureaux sont situés dans le parc technologique de Québec.

Les étapes de la transaction devraient être complétées d'ici la fin de janvier 2024.

Ni blanc ni noir

D'après Florian Mayneris, professeur au département des Sciences économiques de l'École des sciences de la gestion de l' UQAM , les impacts économiques de la vente d'une entreprise à des intérêts étrangers sont souvent « nuancés ».

Dans les aspects positifs, souvent ce qu'il se passe, c'est que les entreprises multinationales sont plus productives que les entreprises domestiques. Et lorsque vous avez une entreprise domestique qui est rachetée par une entreprise multinationale, on voit sa productivité augmenter , explique-t-il.

Cette hausse de la productivité peut être favorisée par le transfert de technologie en provenance de la nouvelle société mère ou grâce à une réorganisation.

L'achat du fleuron québécois Rona en 2016 avait suscité de nombreuses réactions politiques négatives au Québec. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

Or, d'après le professeur, il n'existe pas de consensus sur les effets d'un rachat sur les emplois.

D'après lui, les impacts négatifs reliés à la vente d'une entreprise à des intérêts étrangers émergent surtout lorsque celle-ci a une importance stratégique, au niveau militaire, par exemple, ou lorsque l'acheteur n'a pas de vision à long terme pour l'entreprise.

« Du cas par cas »

Sans se prononcer sur les ventes d'H2O Innovation et Opsens, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec, Steeve Lavoie, affirme être ni pour ni contre la vente de fleurons a des intérêts étrangers. C'est du cas par cas , estime-t-il.

Steeve Lavoie est président et chef de la direction de la Chambre de commerce et de l'industrie de Québec. Photo : Radio-Canada / Raphaël Beaumont-Drouin

Les entreprises qui ferment boutique ou se délocalisent après avoir été achetées sont rares, selon lui.

Souvent, les entreprises ont besoin d'avoir des capitaux étrangers pour pouvoir poursuivre leur croissance , ajoute-t-il.

En gardant l'administration en place, la gestion en place, ça permet à cette entreprise-là d'avoir un développement au niveau mondial qu'elle n'aurait pas eu autrement.

Dans certains cas, des entrepreneurs vendent leurs parts, mais utilisent l'argent de la vente pour se relancer en affaires.