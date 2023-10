Lions de Trois-Rivières : « On a de gros objectifs »

Il a beaucoup été question de la dette des Lions de Trois-Rivières envers la ville. Ces derniers mois, l’incertitude planait au-dessus de la tête du club.

Alors qu’un nouveau propriétaire est sur le point de prendre le contrôle de l’équipe, les joueurs affirment se tenir loin des distractions et ont lancé vendredi soir la troisième saison de l’histoire de la franchise.

Les nouvelles, je les apprends comme tout le monde sur Internet. On ne parle pas beaucoup de ça dans la chambre , avance le meilleur buteur de l’équipe l’an dernier, Anthony Beauregard.

La meilleure façon d’attirer l’attention, c’est de signer la victoire. On a des gros objectifs, renchérit-il. L’année passée, on est parti d’ici avec un goût amer. On n’a pas fait les séries. Avec les changements qui sont arrivés cet été, notre but premier c’est vraiment de faire les séries.

Ces changements sont notamment derrière le banc. Le très expérimenté Ron Choules prend la relève de Marc-André Bergeron. L’entraîneur de 60 ans en est à son quatrième séjour en Mauricie. Après avoir joué pour les Draveurs de Trois-Rivières, au début des années 80, il a dirigé les Cataractes et les Loups de La Tuque ces dernières années.

Je ne sais pas ce qui arrive avec la région, mais il faut croire que j’aime ça ici

Une transition harmonieuse pour Brodeur

L’ex-défenseur des Lions, Mathieu Brodeur, troque ses patins pour un veston. Le match de vendredi soir était son premier en carrière, à titre d’entraîneur adjoint.

Ça faisait quelques années que j’observais plus attentivement la façon dont les entraîneurs dirigeaient les entraînements. C’est quelque chose que j’avais déjà en tête. Quand l’opportunité est passée, j’ai accepté sur-le-champ. C’est dur de refuser. Des opportunités comme ça, ça n’arrive pas souvent , mentionne-t-il.

Brodeur s’installe dans des conditions gagnantes. L’équipe sur la patinoire semble à première vue la meilleure de l’histoire de l’équipe. On a beaucoup de profondeur… et beaucoup de joueurs du Rocket de Laval nous ont été prêtés.

Ouvrir en mode plein écran Repêché par les Canadiens de Montréal, en juillet 2022, Jordan Tourigny est de retour au Canada et commence la saison avec les Lions de Trois-Rivières. Photo : Photo: Courtoisie Denis Bellerose / Lions de Trois-Rivières

Parmi ceux-ci, il y a le défenseur Miguel Tourigny. Repêché par les Canadiens en juillet 2022, le natif du Centre-du-Québec revient à la maison au grand bonheur de sa famille. Il a disputé la dernière saison en Slovaquie.

Je suis vraiment proche de mon grand-père qui habite à Victoriaville. On a une belle chimie ensemble. L’an dernier, quand j’étais là-bas, il m’a écrit en disant qu’il trouvait ça plate de ne pas pouvoir me voir jouer en vrai. J’ai hâte de le voir dans les gradins , indique-t-il vendredi, avant le premier match de la saison.

Son frère Jordan évolue pour les Cataractes de Shawinigan. Miguel a d’ailleurs assisté à leur victoire de mercredi. Il se promet bien d’assister à de nombreux matchs cette saison.

Même quand j’étais en Slovaquie, je regardais chaque match sur mon ordinateur. Souvent, je les regardais le lendemain, parce que quand je me couchais quand il jouait. C’est vraiment le fun de revenir à la maison.

Trois matchs en autant de jours

Les Lions ont lancé leur saison du bon pied, vendredi soir, en disposant des Mariners du Maine par la marque de quatre à deux.

Les deux équipes s’affrontent pour la deuxième fois en 24 heures samedi soir, aux États-Unis. Les Lions visiteront ensuite les Railers à Worcester, dimanche après-midi.