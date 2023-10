Une 34e Nuit des sans-abris sur fond de crise du logement

Élus, organismes communautaires, personnes sans-abris et simples citoyens ont participé vendredi à la 34e Nuit des sans-abris. L'événement, tenu dans une cinquantaine de villes partout au Québec, visait non seulement à faire prendre conscience de la réalité des personnes en situation d'itinérance, mais aussi à marteler l'urgence d'investir dans la construction de logements sociaux.

À un moment donné, ça prend des places... Où est-ce qu'on va le mettre, le monde? On ne peut pas les euthanasier! a lancé, en marge de l'événement, Guylain Levasseur, un ancien résident du campement Notre-Dame, à Montréal.

Car en plus de la multiplication des problèmes de dépendance et de santé mentale, la raréfaction des logements, y compris les logements sociaux et abordables, fait en sorte qu'il devient plus difficile, pour les organismes d'aide, de permettre aux personnes itinérances de sortir de la rue.

Pour Julie Grenier, porte-parole du Mouvement pour mettre fin à l'itinérance, ces deux crises sont effectivement indissociables. On est dans une crise de l'itinérance, mais aussi dans une crise du logement , a-t-elle déclaré lors de son passage à l'émission 24•60, vendredi soir.

Au dire de Mme Grenier, les organismes d'aide sont d'ailleurs à bout de souffle, mais pas à bout d'imagination pour trouver des solutions .

Ils ont besoin d'une continuité; ils accueillent des gens en urgence, mais ils ont besoin de pouvoir les amener dans des logements. Ça, on sait comment faire, mais malheureusement, des logements, il y en a moins.

Toujours selon Mme Grenier, c'est un défi de système, de concertation de moyens. On peut ouvrir des places d'urgence autant qu'on veut ouvrir , mais il faut ensuite pouvoir aider les personnes en situation d'itinérance pour que, justement, elles puissent se débarrasser de ce statut.

Ça prend de la tolérance, et ça prend du vouloir, aussi, du côté municipal, du côté gouvernemental , a soutenu M. Levasseur.

Aide gouvernementale

Devant l'ampleur des besoins, est-ce qu'un coup de pouce sera justement offert par Québec? Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, était présent, vendredi soir, et a laissé entendre que la mise à jour économique promise pour le 7 novembre pourrait contenir de bonnes nouvelles en matière de logement social.

Ce que l'on veut, c'est vraiment qu'il y ait plus de logements; on l'a mis dans notre plan [de lutte contre] l'itinérance. La transition, avec le logement supervisé, c'est une partie essentielle de notre plan, et on va travailler avec [la ministre de l'Habitation, France-Élaine] Duranceau , a déclaré M. Carmant.

Il faut accélérer les résultats et les moyens, a renchéri Mme Grenier. On veut sortir les gens de la rue, mais on veut éviter aussi d'en faire arriver d'autres.

Cette dernière a par ailleurs souligné qu'il fallait faire preuve de tolérance et de sensibilité aux autres , d'autant plus que la crise de l'itinérance n'a cessé de prendre de l'expansion, ces dernières années, notamment en raison de l'impact de la pandémie.

On voit des gens, parfois, qui sont craintifs à voir arriver, sur leur territoire, des organismes qui travaillent auprès des personnes les plus exclues , a acquiescé Annie Savage, directrice du Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal.

Il y a des tensions qui sont générées par cela; ce que ça dit, dans le fond, c'est qu'il faut se parler davantage , a-t-elle ajouté.

Et pour Julie Grenier, l'ampleur actuelle de la crise pourrait ironiquement aider à la régler plus rapidement.

Je pense que le phénomène qui aide, malheureusement, c'est le fait que la crise se soit étendue à d'autres endroits qu'à Montréal. [...] Cela devient une crise sociale importante, ce qui peut être porteur pour la suite des choses.

De 2018 à 2022, le nombre de personnes en situation d'itinérance a doublé, au Québec, passant de 5000 à 10 000 individus recensés, dont la moitié se trouverait à Montréal.

Avec les informations de Rafaëlle Drouin et Jacob Côté