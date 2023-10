Des conseils juridiques gratuits offerts à la population en fin de semaine

Le 41e Clinique juridique téléphonique du Jeune Barreau de Montréal se tient cette fin de semaine.

Ce service gratuit est offert en partenariat avec le Barreau du Québec et le Centre d’accès à l’information juridique (le CAIJ).

Plus d'une cinquantaine de juristes bénévoles seront au bout du téléphone pour répondre aux questions des citoyens de partout dans la province.

Le président du JBM Joey Suri affirme que l'objectif est d’améliorer l'accès à la justice pour tous les citoyens des grands centres mais aussi en région. Peu importe votre âge et peu importe votre situation financière, on vous donne l'occasion de nous appeler et avoir des conseils juridiques gratuits , dit-il.

Publicité

On reconnaît que l'accessibilité à la justice est un enjeu au Québec. La clinique a commencé il y a plus de 30 ans parce que le Jeune barreau de Montréal reconnaissait que pour les citoyens, c'était peut être compliqué d'avoir accès à un avocat. Et malheureusement, plus de 30 ans plus tard, la situation persiste. Il y a plusieurs enjeux qui font en sorte qu'avoir accès à un avocat, c'est difficile , insiste l'avocat.

La clinique est offerte deux fois par année. Elle a reçu près de 4 000 appels l'an passé. Les questions qui dominent ont un lien surtout avec le droit de la famille, la succession et le logement, ainsi que le droit civil et criminel.

Les préoccupations des citoyens suivent aussi l'actualité du moment, explique Joey Suri.

On remarque à chaque clinique qu'on tient, les questions qu'on reçoit de la population répondent aux besoins du moment. Il y a quelques éditions pendant la pandémie, on avait énormément de questions en matière de pandémie et pour cette édition, on sait que les sujets qui préoccupent particulièrement les Canadiens sont les questions d'inflation, les taux d'hypothèque, la pénurie de logements, des questions réelles qui touchent énormément de citoyens au Québec et on s'attend à avoir des questions en ce sens lors de la clinique , ajoute le président du JBM Joey Suri.

Les citoyens peuvent composer le 1 (844) 779-6232 samedi ou dimanche pour obtenir des conseils juridiques gratuits.