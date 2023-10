L’Abitibi-Témiscamingue souligne la 34e Nuit des sans-abri

Des citoyens des quatre coins de l'Abitibi-Témiscamingue ont pris part vendredi à la 34e Nuit des sans-abri.

Des rassemblements ont eu lieu de 17 h à 22 h à Rouyn-Noranda, Amos, Val-d'Or et Ville-Marie pour sensibiliser à l’itinérance et par solidarité envers les personnes qui vivent dans cette situation.

À Rouyn-Noranda, l'événement a eu lieu à la Place de la citoyenneté.

La directrice générale de la Maison du Soleil levant Marie-Ève Giroux dit que le phénomène est en croissance et que la situation est inquiétante.

Chez nous, en un an, là, on a augmenté nos places de 15 à 26 lits. Puis déjà depuis le mois d'août, on est obligé de mettre des matelas par terre, parce qu’il y a plus de gens, la demande explose. Et ce n'est pas suffisant.

Selon Marie-Ève Giroux, le phénomène touche des personnes avec emplois, des personnes âgées et ceux vivant des problématiques de santé mentale.

La directrice générale de la Maison du Soleil levant Marie-Ève Giroux présente à la 34e Nuit des sans-abri. Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

Il y a toutes sortes de raisons à l'itinérance, ça peut être aussi banal qu'une séparation, ça peut être de l'itinérance chronique, mais ça peut aussi être des périodes d'itinérance dues à des événements de la vie , explique la porte-parole de la Nuit des sans-abri.

Elle plaide pour la construction de logements pour aider ces personnes, mais aussi à mettre en place de haltes chaleur.

Pour le travailleur de rue pour le Mouvement de la relève d’Amos région, Raphaël Connelly, l’itinérance peut prendre plusieurs formes. À Amos, l'itinérance est beaucoup cachée [...] Il y a beaucoup de personnes qui vont dormir, par exemple, chez des amis ou de la famille pour quelques jours, le temps de faire la transition, c'est ce qu'on appelle du coach surfing , dit-il.