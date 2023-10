Une première édition réussie à Roberval pour la Nuit des sans-abri

Environ 150 personnes ont participé à la première édition de la Nuit des sans-abri à Roberval, vendredi soir.

Des événements semblables se tenaient simultanément à Alma et à Chicoutimi.

Pour ce premier rendez-vous à Roberval plusieurs élus étaient sur place de même que des intervenants sociaux. L'objectif de cet événement était de sensibiliser et informer la population sur l'itinérance, qui est de plus en plus visible dans cette ville du Lac-Saint-Jean.

Une marche et des activités étaient aussi au programme.

Publicité

La députée caquiste de Roberval, Nancy Guillemette, a insisté sur le fait que l’itinérance peut frapper à tout moment.

Il ne faut pas oublier que tout le monde qui est ici, nous sommes à un événement près d’être itinérants. Personne n’est à l’abri de ça. Ayant travaillé longtemps en santé mentale, on pense que ce sont des gens qui ont des problèmes de santé mentale, mais pas nécessairement , a déclaré Nancy Guillemette.

Heureux qu’une solution ait été annoncée en début de semaine alors qu’un refuge pour les personnes en situation d’itinérance sera aménagé d’ici l’hiver dans sa ville ainsi qu’à Alma, le maire de Roberval, Serge Bergeron, espère que le gouvernement débloque d’autres fonds dans le projet.

On compte bien entendu sur les autres subventions du gouvernement pour que ça dure plus qu'un an parce que ça prend beaucoup de temps avant d'arriver à atteindre l'objectif d'une réinsertion sociale pour certains itinérants , a rappelé le maire, ajoutant que le nombre d’itinérants a doublé en deux ans dans sa municipalité.

Selon les données du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), 231 personnes étaient en situation d’itinérance visible au Saguenay–Lac-Saint-Jean le soir du 11 octobre 2022.

Avec des informations de Béatrice Rooney