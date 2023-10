Budget de l’an 1 : « Fais ce que dois, advienne que pourra »

Un Québec indépendant serait viable financièrement, soutient Paul St-Pierre Plamondon, qui prétend pouvoir aller chercher 82 milliards $ de nouveaux revenus dans les coffres d’Ottawa. À l’aube de la présentation du budget de l’an 1, il admet toutefois que des membres de son entourage l’ont « découragé » de faire cet exercice.

La mise à jour des finances d’un Québec souverain est un exercice risqué, convient Paul St-Pierre Plamondon. À court terme, est-ce que ce sera payant pour le Parti québécois? Plein de gens m'ont dit que non , explique-t-il en entrevue à Radio-Canada. Ça m'est égal, parce que c'est important et ça doit être bien fait.

Fais ce que dois, advienne que pourra , ajoute-t-il.

On a tenté de me décourager de faire ce budget d'un Québec indépendant en me disant, essentiellement, c'est que du trouble.