Le ramassage résidentiel des feuilles mortes débute ce samedi à Vancouver

Les Vancouvérois sont invités par la Municipalité à ramasser dès cette fin de semaine les feuilles mortes présentes sur leurs propriétés. Une initiative pour prévenir des chutes, mais aussi des inondations alors que l’automne est arrivé et que la saison des pluies a bel et bien commencé.

Les feuilles mortes colorent les rues depuis quelques semaines, mais elles créent des routes glissantes, bloquent la visibilité et inondent les égouts et les zones voisines , indique la Ville de Vancouver. Alors que le temps est plus frais et les précipitations plus présentes, la Municipalité lance dès cette fin de semaine sa première campagne de ramassage résidentiel des feuilles mortes.

Les premiers ramassages auront lieu dans la zone nord de la ville et les résidents pourront déposer, dès 7 h samedi, les bacs verts remplis des feuilles ramassées sur leur propriété, leur trottoir et leur boulevard.

La Municipalité rappelle que les résidents qui le souhaitent peuvent aussi apporter les feuilles mortes à la station de transfert de Vancouver Sud ou à la décharge de Vancouver à Delta. Ils peuvent aussi utiliser les feuilles mortes comme paillis dans le jardin pour retenir l'humidité, éliminer les mauvaises herbes et isoler le sol des températures élevées .

Le calendrier exact des dates ainsi que des zones de collectes est disponible sur le site Internet de la Ville ou sur l’application Vancollect.

Prévenir les risques d’inondations

La Ville de Vancouver indique également qu’il ne faut jamais ratisser ou souffler les feuilles sur les bouches d’égout, les rues, les trottoirs ou les pistes cyclables. Le ratissage ou le soufflage de feuilles dans la rue ou sur le trottoir peut créer un risque pour la sécurité des piétons et des cyclistes, et peut causer des inondations.

Il est aussi souligné que le fait de ne pas respecter ce règlement constitue une infraction passible d'une amende allant jusqu’à 10 000 $ en vertu du règlement sur les rues et la circulation.

Aucun règlement municipal n’oblige toutefois les résidents à débarrasser les trottoirs des feuilles mortes.

Attention aux panneaux d’interdiction temporaire

Un programme d'enlèvement des feuilles mortes dans les rues de Vancouver sera déployé dès la mi-novembre et s’étendra jusqu’au mois de janvier. La Ville rappelle donc aux automobilistes de se conformer aux panneaux d'interdiction temporaire affichés dans les rues pour éviter les contraventions et permettre aux équipes de faire leur travail.