Un projet de loi interdirait aux délinquants sexuels de changer de nom

La possibilité pour les gens qui font partie du Registre des délinquants sexuels de l'Ontario de modifier légalement leur nom serait écartée si un projet de loi déposé devant l'Assemblée législative de l’Ontario était adopté.

Les progressistes-conservateurs Laurie Scott et Laura Smith ont conjointement présenté cette semaine le projet de loi. Celui-ci semble destiné à être approuvé puisque leur parti est majoritaire à l'Assemblée législative.

Ce projet de loi, s'il est adopté, empêchera les Karla Homolka de devenir des [Karla] Leanne Teale , a déclaré Mme Smith, faisant référence à la célèbre meurtrière qui a changé son nom légal.

Nous pensons simplement qu’on ne devrait pas abuser du droit de changer de nom. Nous voulons renforcer l'engagement de notre province envers la tolérance zéro envers ces délinquants et leurs crimes odieux et apporter tout notre soutien aux victimes et à leurs familles. [...] Nous devons combler cette lacune.

Publicité

Selon Mmes Smith et Scott, d'autres provinces comme la Saskatchewan et l'Alberta ont des lois similaires, justifiant ainsi le besoin d'un changement similaire en Ontario afin que les délinquants sexuels ne puissent échapper à leurs responsabilités.

La police sait quand [ces gens] changent de nom, mais le citoyen moyen ne le sait pas , a déclaré Mme Scott. C'est une affaire de tous pour veiller sur nos enfants.

La loi empêcherait les personnes inscrites sur le registre des délinquants sexuels de l'Ontario de modifier légalement leur nom, y compris ceux reconnus coupables de pornographie juvénile, d'agression sexuelle et d'exploitation sexuelle.

Christina Mitas, ancienne députée progressiste-conservatrice ne s'étant pas représentée aux élections de 2022, avait présenté le projet de loi pour la première fois en 2020, sans qu'il soit adopté avant les élections. Ainsi, Mmes Smith et Scott ont repris le flambeau.

Les changements de nom dans la province sont publiés dans un document législatif appelé la Gazette de l'Ontario, mais peu le lisent, a noté Mme Mitas. Dans l'état actuel des choses, il reste la possibilité pour les délinquants sexuels de s'éloigner de leurs crimes odieux, de s'éloigner des conséquences et de s'éloigner des répercussions pour leurs victimes , a-t-elle déclaré lors du débat à l'époque.

John Vanthof, porte-parole néo-démocrate pour les questions du solliciteur général, a déclaré soutenir l'adoption du projet de loi.

Le registre des délinquants sexuels de l'Ontario est connu sous le nom de Loi Christopher, du nom de Christopher Stephenson, un enfant de 11 ans tué en 1988 par un délinquant sexuel qui avait été précédemment condamné.

Avec les informations de La Presse canadienne