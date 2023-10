Accès à l’insuline : « Les créateurs seraient scandalisés »

En 1923, les scientifiques canadiens qui ont découvert l’insuline se sont départis de leur brevet pour 1 $, déterminés à en faire un traitement accessible à tous les diabétiques. Mais un siècle plus tard, cette promesse est loin d’être réalisée.

L’insuline n’appartient certainement pas au peuple. Elle appartient à trois grandes compagnies pharmaceutiques. [...]Je pense que les créateurs de l’insuline seraient scandalisés , affirme sans détour Kate Pidwerbecki.

La jeune femme de Portland, en Oregon, vit avec le diabète de type 1 depuis 22 ans. Elle explique que la crainte de ne pas pouvoir payer pour ce traitement essentiel l’a poussée à se procurer une coûteuse assurance privée.

Encore là, entre l’assurance, l’insuline et les autres nécessités, je dirais que ça me coûte plus de 2000 $US de ma poche chaque mois , dit-elle.

Kate Pidwerbecki est diabétique de type 1 et directrice des opérations aux États-Unis pour T1 International.

Entre 2007 et 2018, le prix de certaines des insulines les plus courantes a triplé aux États-Unis.

En 2021, un Américain de moins de 65 ans sur cinq rapportait avoir rationné son insuline pendant l’année en raison des coûts.

Trois géants pharmaceutiques, Eli Lilly, Sanofi et Novo Nordisk, contrôlent 96 % de l’approvisionnement mondial en insuline.

Pour souligner le 100e anniversaire de la remise du prix Nobel à des scientifiques canadiens pour la découverte de l'insuline, Radio-Canada présente une série sur cette découverte qui a changé la vie de millions de personnes.

MERCREDI : Un premier prix Nobel remis à des Canadiens

De nombreux Canadiens dépendants de leur employeur

Au Canada un comité fédéral exerce un certain degré de contrôle sur le prix des médicaments, et les prix y sont généralement plus bas. Mais encore là, certains Canadiens dépensent jusqu’à 20 % de leur revenu pour traiter leur diabète, selon une analyse de Diabète Canada.

Linxi Mytkolli s'est empressée de se trouver un nouvel emploi, peu après avoir été diagnostiquée diabétique, afin de pouvoir se permettre son traitement.

Linxi Mytkolli, qui a été diagnostiquée il y a trois ans, explique que le type d’insuline qui fonctionne le mieux pour elle n’est pas couvert par le régime public en Ontario.

Ses pompes, capteurs de glycémie et son glucomètre ne sont que partiellement remboursés.

C’est impossible d’administrer l’insuline sans glucomètre. Aujourd’hui, c’est vraiment difficile aussi d’utiliser l’insuline sans un capteur de glucose, mais un capteur de glucose, ça coûte 1000 $ par mois.

J’ai rapidement réalisé que, sans l’assurance privée, le coût pour moi était une différence de 4000 $ par mois. C'était un choix impossible : carrière ou traitement? , dit-elle. J’ai dû prendre une job qui n'était pas mon dream job mais où l’assurance était excellente.

Au Canada, les couvertures publiques pour l'insuline, les dispositifs de mesure de glycémie et les injections diffèrent d'une province et d'un territoire à l'autre.

Ravjot Samra, également diabétique et membre du chapitre ontarien de T1 International, a cessé d’avoir droit à l’assurance de ses parents après son 25e anniversaire. Son traitement lui coûtait alors 1500 $ par mois.

Si je n’avais pas eu le soutien de ma famille, je ne sais pas ce qui se serait passé , confie-t-elle.

Elle a aujourd’hui des assurances grâce à son emploi, mais souligne que ce n’est pas le cas de tout le monde.

Parce qu’on a une mosaïque d’assurances publiques et privées [au Canada] , tout dépend d’où tu vis, de ton emploi et de ton revenu. En fonction de ces facteurs, ça peut être extrêmement frustrant d’accéder à de l’insuline.

Au Canada, de plus en plus de personnes atteintes de diabète nous font part des difficultés qu’elles rencontrent pour payer leurs soins de santé. Nous prenons ce problème au sérieux , assure une porte-parole de Novo Nordisk.

La compagnie affirme que les Canadiens à faible revenu peuvent notamment avoir de l’insuline gratuite grâce à son programme de soins compassionnels .

Un marché inéquitable, selon l’ OMS

La promesse que l’insuline appartiendra au monde n’a pas été tenue. Aujourd’hui, au moins 30 millions de personnes ayant besoin d’insuline n’y ont pas accès , peut-on lire dans un rapport publié par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en 2021.

Le rapport énumère une série de causes, dont l’environnement non compétitif du marché, dominé par trois compagnies pharmaceutiques ayant un pouvoir considérable sur les prix, l’offre et la demande.

Le problème est particulièrement aigu dans les pays à faible et moyen revenu, mais même au Canada ou aux États-Unis, il y a des gens qui n'ont pas accès ou qui n’ont pas la capacité financière de de payer totalement pour tous les éléments, que ce soit l'insuline ou les tests diagnostiques , souligne le Dr Slim Slama, directeur de la prise en charge pour les maladies non transmissibles pour l’ OMS .

C’est là où les aspects d’assurance-maladie, de couverture, de soins de santé, sont la clé , ajoute-t-il.

L’expert estime aussi que les gouvernements devraient mieux réglementer les majorations et les différentes taxes qui peuvent être appliquées aux médicaments, ou du moins faire preuve de transparence à ce sujet.

Il se dit fortement encouragé de voir que le Canada a adopté un Cadre national sur le diabète l’an dernier.

Le Pacte sur le diabète, que l’ OMS a fondé avec l’appui du Canada en 2021, continue par ailleurs sa tâche pour s’attaquer aux problèmes d’accès aux soins à l’échelle mondiale.

Des chutes de prix promises aux États-Unis

Un certain nombre de décès médiatisés chez de jeunes Américains qui rationnaient leur insuline dans les dernières années a mené certains États à entamer des réformes législatives.

Le Minnesota a ainsi adopté la Loi d’Alec Smith sur l’insuline abordable en 2020, en l’honneur du jeune homme de 26 ans décédé d’une complication du diabète peu après s’être retrouvé sans assurance.

Trois mois plus tard, Eli Lilly et Novo Nordisk, ont tour à tour annoncé des réductions de prix allant jusqu’à 75 % pour certaines de leurs insulines aux États-Unis, et cela dès janvier 2024.

Nous sommes conscients que certains patients ont des difficultés à payer leurs soins de santé, y compris l’insuline. C’est pourquoi Novo Nordisk s’engage à garantir un accès abordable aux insulines en réduisant le fardeau des coûts directs.

Malgré cela, Kate Pidwerbecki, qui dirige les opérations de T1 international aux États-Unis, reste sceptique. Elle rappelle que Eli Lilly avait, dans le cadre de sa grande annonce, promis d’offrir de l’insuline Lispro à 25 $ dès le 1er mai.

C’était une nouvelle emballante, initialement , dit-elle.

Mais quand je suis allée à ma pharmacie pour voir si je pouvais obtenir l’insuline à 25 $, je me suis fait dire qu’il n’y en avait pas en stock.

Personne ne pouvait lui dire quand il y en aurait. Une deuxième tentative quelques semaines plus tard s’est également révélée vaine.

Eli Lilly est une des trois compagnies qui contrôlent 96% de l'approvisionnement mondial en insuline.

Je pense qu’on voit ces grandes annonces qui ont l'air bien plus prometteuses et importantes que ce que les patients vivent vraiment. [...] Si ce produit n’est pas disponible, ça ne sauve pas des vies, ça sauve Eli Lilly , conclut Kate Pidwerbecki.

Dans un rapport publié en juillet, trois sénateurs américains, dont Elizabeth Warren, rapportent que même les pharmacies qui ont du Lispro l’offrent rarement au prix promis.

Dans les 332 pharmacies contactées pour leur rapport, le prix moyen au comptoir pour les patients sans assurance était de 97 $US. Neuf pharmacies vendaient ce produit à plus de 200 $US.

Eli Lilly n’a pas répondu aux questions de Radio-Canada.