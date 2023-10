À Calgary, une fresque immersive met en lumière les racines autochtones d’Inglewood

Une nouvelle fresque murale située sur la 9e Avenue sud-est, à Inglewood, le plus ancien quartier de Calgary, rend hommage à l'histoire autochtone de la ville et met en valeur le confluent des rivières Bow et Elbow.

Elle représente une femme métisse en train de confectionner une courtepointe, dont les carrés symbolisent différents événements ou périodes. Une version en réalité augmentée, avec de la musique de gigue métisse et des photographies historiques, a été présentée lors d'un événement organisé jeudi.

J'ai rassemblé les recherches pour prendre en compte les principaux événements historiques et les choses qui ont façonné la communauté , explique Jesse Gouchey, créateur de l'œuvre d'art. Il est métis et membre de la Première Nation crie Papaschase.

Il s'agit d'une œuvre assez imposante qui a nécessité beaucoup de travail. Je ne pourrais pas être plus reconnaissant.

Des références à l'histoire

Les motifs de la fresque retracent l'histoire de peuples autochtones, la nature luxuriante de Calgary à l'époque précoloniale, et des magasins et bâtiments du quartier d'Inglewood d'aujourd'hui.

Publicité

Les carrés de la fresque représentent également la signature du Traité no 7 et l'utilisation du confluent comme un lieu d’échanges commerciaux entre des Premières Nations locales, selon M. Gouchey.

Après avoir scanné un code QR sur une plaque, les visiteurs peuvent accéder à la présentation numérique de la fresque.

Selon la Zone d'amélioration commerciale (ZAC) d'Inglewood, qui a financé le projet, le fait d'approcher un téléphone de différentes parties de la fresque permet de faire apparaître des animations et des sons différents.

La directrice générale de la ZAC , Rebecca O'Brien, explique que le mur de la fresque a été brièvement utilisé pour une publicité pour de l'eau vitaminée. D’après elle, cette utilisation n'était pas celle qui est appropriée pour cet espace. Nous avons alors [...] rassemblé les résidents pour leur demander ce qu'ils pensaient être la meilleure utilisation de ce mur en tant que toile.

Ouvrir en mode plein écran C'est l'artiste Jesse Gouchey, de la Première Nation crie Papaschase, qui est le créateur de l'œuvre d'art. Photo : Fournie par Bob Sumner

L'aide de la famille

L’artiste Jesse Gouchey explique par ailleurs que le projet l’a aidé à se rapprocher de sa famille pendant une période de deuil. Je viens de perdre mon père en janvier, dit-il. Mon frère a pu m'aider à réaliser cette fresque, et j'y ai également ajouté le nom de ma mère.

Publicité

Il souligne qu’il s’agit d’un projet qui lui tenait à cœur et qui n’a pas été facile à réaliser, à cause notamment de détails qui ne sont pas évidents . L’artiste, qui a grandi à Red Deer, a vécu des années à Calgary, une ville qu’il considère toujours comme étant à l'origine de son développement artistique.

Jesse Gouchey vit maintenant à Vancouver.

Avec les informations de Brendan Coulter