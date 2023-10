Le Nouveau-Brunswick doit décarboniser son réseau électrique d’ici 2030. Le gouvernement de Blaine Higgs, au pouvoir depuis 2018, n’a jamais dit clairement comment il allait y parvenir. Cette semaine, il a affirmé qu’il expliquerait sa démarche dans les prochains mois.

Le gouvernement laisse entendre qu’il miserait davantage sur l’énergie éolienne, mais aussi sur des technologies qui ont la cote, mais n’ont pas fait leurs preuves, comme les petits réacteurs nucléaires modulaires ( PRM ).

Chiffres à l’appui, le professeur d’ingénierie Yves Gagnon estime que le Nouveau-Brunswick ignore un potentiel incroyable d’énergies renouvelables qui ne demandent qu’à être exploitées — et qui devraient déjà l’être, selon lui.

Il y a 15 ans, nous avons cartographié la ressource éolienne du Nouveau-Brunswick. Depuis, nous avons cartographié d'autres juridictions sur la planète. Essentiellement, nous avons montré que le Nouveau-Brunswick était doté d'une ressource éolienne exceptionnelle, de classe mondiale , a expliqué le professeur de l'Université de Moncton lors d’un entretien avec Radio-Canada, vendredi.

Bien que nous ayons eu cette ressource, il y a eu très peu de développement. Il y a eu 352 mégawatts de capacité d'installée , critique-t-il.

Même pas des « peanuts »

Spécialiste en énergies renouvelables, Yves Gagnon est professeur d'ingénierie à l'Université de Moncton. Photo : Radio-Canada

Les gouvernements du Nouveau-Brunswick et Énergie NB regardent passer la parade sans agir, déplore le professeur Gagnon. Pendant qu’on fait avancer des projets de 250 ou 300 mégawatts, la planète va avoir bientôt, d'ici quelques mois, 1 000 000 de mégawatts de capacité éolienne installée , déclare-t-il.

Ce ne sont mêmes pas des peanuts, ce sont des graines d'oiseaux que l'on parle ici, au Nouveau-Brunswick, malgré nos ressources exceptionnelles sur le plan éolien et, aussi, sur le plan solaire.

Il y a plus, enchaîne Yves Gagnon. Nos travaux ont aussi démontré que sur le plan de l'énergie solaire, le Nouveau-Brunswick a un rayonnement solaire équivalent au rayonnement solaire de l'Allemagne. Et l'Allemagne a 65 000 mégawatts de capacité solaire installée; nous avons environ 3 mégawatts de capacité solaire installée, ici au Nouveau-Brunswick.

Présentement, le Nouveau-Brunswick peut produire 4000 mégawatts d'électricité, générés par quatre centrales thermiques, une centrale nucléaire, neuf centrales hydroélectriques et six parcs éoliens ou solaires.

Les énergies solaires et éoliennes représentent moins de 9 % de la production de la province.

Un potentiel économique à saisir

Yves Bourgeois, économiste de l’Université de Moncton, est aussi de ceux qui voient des retombées économiques qui n’attendent qu’à être saisies. Il est convaincu que les outils sont déjà là pour redynamiser l’économie du Nouveau-Brunswick .

Mais les investissements tardent , observe-t-il.

Pendant que les gouvernements se laissent séduire par l’attrait de frapper des coups de circuits en essayant des choses comme les petits réacteurs modulaires, on a des ressources qui sont locales , mentionne Yves Bourgeois.

Yves Bourgeois, professeur d'économie à l'Université de Moncton, en entrevue vendredi. Photo : Radio-Canada

On parle de l'énergie solaire photovoltaïque, mais on a aussi une biomasse. On a des déchets d'industrie sylvicole, agricole, piscicole, donc on peut utiliser ces formes d'énergie , a-t-il suggéré dans une entrevue, vendredi.

En Europe, des entreprises agricoles et sylvicoles ont amorcé un renouveau il y a quelques années, explique Yves Bourgeois. Et maintenant ils sont en train de produire non seulement l'énergie, mais aussi la technologie, et c'est dans la technologie qu'est la plus grande valeur.

C'est aussi la technologie qui est le plus exportable à l'échelle mondiale , poursuit-il.

Ils ont saisi les opportunités et ces entreprises-là sont en train de vendre la technologie ici, au Nouveau-Brunswick. Alors pourquoi on ne serait pas, ici, une région qui serait en train de produire ces technologies de demain?

Une éolienne en construction en 2019 à Richibucto, au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Sophie Désautels

Ça ne sera pas fait demain, mais c'est au gouvernement et aux intervenants économiques de développer une stratégie pour pouvoir saisir ces occasions qui se présentent , soutient Yves Bourgeois.

Pour y arriver, le gouvernement doit avoir une vision et mettre en place des mécanismes, notamment de financement, afin d'interpeller le secteur privé et les instances gouvernementales, dit-il.

Enfin, autre signe d’un possible manque de vision, le professeur d’économie rappelle que des compétences dans le secteur des énergies fossiles ne se transfèrent pas automatiquement dans les énergies renouvelables. Est-ce qu'on a une stratégie de main-d'œuvre? , se questionne-t-il. On entend très peu .

