Bientôt 10 ans pour la Maison de naissance du Fjord-au-Lac

La Maison de naissance du Fjord-au-Lac, à Chicoutimi, célébrera ses 10 ans en novembre. Depuis sa création, plus de 1400 familles ont été accompagnées par une sage-femme et plus de 800 bébés sont nés de façon alternative.

Alors que des rassemblements nommés Touche pas à nos accouchements ont lieu dimanche après-midi à Québec, Montréal, Sherbrooke, Gatineau, Gaspé et Carleton-sur-Mer, Radio-Canada a pu visiter le service de Saguenay plus tôt cette semaine.

La maison de naissance est un lieu d'accueil pour les familles qui souhaitent un suivi de grossesse et un accouchement plus personnalisés.

Maryse Cloutier-Gélinas fait visiter une chambre de naissance.

On prend en charge des clientes qui sont en santé, qui ont une grossesse qui se déroule bien. Toutes les femmes qui ont une condition de santé chronique, qui ont déjà du diabète, qui ont déjà de l'hypertension, qui ont une maladie sanguine rare, ce n'est pas des usagères qu'on prend en charge chez nous , a expliqué Élizabeth Tailly, responsable des services de sage-femme à la Maison de naissance du Fjord-au-Lac.

68 naissances

Sept sages-femmes travaillent à cet endroit qui a vu naître 68 bébés l'an passé.

Selon l'aide natale Maryse Cloutier-Gélinas, chaque chambre a une énergie différente.

Les parents peuvent faire part de leur préférence pour deux des trois chambres.

On a dans le fond trois chambres à la maison de naissance. Elles ont toutes une personnalité différente et les mamans peuvent choisir. Elles font deux choix, leur deux préférées, et en général, elles vont tomber sur leur préférée , a-t-elle précisé.

Des places sont disponibles à la Maison de naissance du Fjord-au-Lac pour les accouchements prévus entre janvier et mai 2024.

Des revendications

Les sages-femmes sont régies par un ordre professionnel et détiennent un diplôme universitaire.

Les parents sont invités à ajouter un bouton sur cet arbre après la naissance de leur enfant. Les parents qui ont perdu un bébé en cours de grossesse peuvent poser ce geste symbolique aussi.

Sage-femme elle-même, Élizabeth Tailly appuie le mouvement en cours qui demande au gouvernement Legault de protéger l'autonomie des professionnelles des sages-femmes dans son projet de loi 15.

Quand on assoit des protocoles très rigides, c'est difficile d'être créatif , a-t-elle exposé.

D’après un reportage de Claude Bouchard