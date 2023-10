Les visages de la crise des opioïdes à Ottawa

Il est 10 h 45, un mardi matin, au centre-ville d’Ottawa. Un homme est en convulsions sur la rue Rideau et une petite foule se rassemble autour de lui pour l’aider, alors que d’autres poursuivent leur chemin.

Un autre homme regarde la scène de loin en se faisant une injection dans la jambe, un peu pressé par le son des sirènes qui s’approchent.

C’est un scénario qui se répète à Ottawa, comme partout au pays. Les consommateurs qui vivent dans la rue voient leurs pairs mourir par surdose presque tous les jours. Les travailleurs de première ligne blâment des produits de plus en plus toxiques et puissants.

Cette vie, Jessica Currie n’aurait jamais imaginé la vivre quand elle était plus jeune. Celle qui se décrit comme une artiste dans l’âme, qui suivait des cours de graphisme et adorait la photographie, raconte son histoire entre deux injections de fentanyl au Centre communautaire de la Côte-de-Sable. Là, des infirmières peuvent intervenir en cas de surdose.

Je suis sans domicile fixe avec nulle part où aller depuis presque trois ans maintenant. J’ai perdu beaucoup de gens dans ma vie que j’aimais beaucoup , dit-elle, estimant avoir vu partir des centaines d’amis en raison de surdoses.

Ouvrir en mode plein écran Jessica Currie vit dans la rue depuis près de trois ans. Photo : Radio-Canada / Ryan Garland/CBC

Jessica Currie a aussi une fille d’environ sept ans. Elle avait réussi à prendre le contrôle de ses problèmes de consommation après sa naissance, mais elle raconte que sa vie s’est écroulée après un choc post-traumatique et la perte de la garde de sa fille. Elle a alors recommencé à consommer de la drogue, dont du fentanyl.

Publicité

Ensuite, chaque fois que je m’injectais, je me retrouvais évanouie quelque part, agressée, violée, volée, presque morte de froid ou dans une position comparable , raconte-t-elle. Et chaque fois que je me réveillais, j'étais avec cette personne qui me faisait du mal. Je me demandais avec la peur au ventre, comment diable j’allais survivre à ça?

Jouer avec le feu

Dans les rues du centre-ville d'Ottawa, une dose de fentanyl peut coûter aussi peu que cinq dollars. Dans le quartier de la Côte-de-Sable, c'est même plus facile de s'en procurer que du cannabis ou une bière.

Pour Jessica Currie, la consommation est une affaire quotidienne. Elle confie même avoir fait deux surdoses.

La première, c’était chez un ami et je pense qu'ils m'ont administré de la [Naloxone] environ sept fois. C'était effrayant , décrit-elle. Je me disais : "Je ne peux pas respirer. Je ne peux pas respirer". J'ai tendu la main et j'ai vu un autre vaporisateur, alors je me suis moi-même administré une dose de naloxone.

Ouvrir en mode plein écran Un vaporisateur nasal de Naloxone, un antidote aux surdoses Photo : La Presse canadienne / Un vaporisateur nasal de Naloxone

Se sevrer ou se désintoxiquer quand on vit dans la rue est presque impossible, selon Jessica Currie. Le risque est trop élevé, dit-elle.

Publicité

Si tu cesses de consommer et que tu es dans la rue, tu deviens vulnérable, tu n'es pas en sécurité. En gros, tu vas te retrouver au sol, en train de trembler et de convulser. Tu n’auras pas la force de bouger. Tu vas avoir envie de vomir et tu vas faire dans ton pantalon.

Si elle connaît très bien les dangers auxquels elle s’expose en consommant, Mme Currie affirme que la peur de mourir n’est pas sa principale préoccupation.

C'est tellement triste de dire ça, mais je n'ai pas eu de nouvelles de ma famille depuis presque quatre ans. Alors, pourquoi devrais-je continuer de vivre? se demande-t-elle.

Cette réponse peut paraître choquante, mais c'est un sentiment que partagent plusieurs consommateurs de fentanyl qui ont accepté de parler à CBC .

Consommer une dose contaminée ou toxique

Jason P. LeBlanc est quelqu'un que vous pourriez croiser dans le parc de votre quartier. Il passe beaucoup de temps au bord de la rivière des Outaouais, souvent avec une communauté d'amis qui consomment et veillent les uns sur les autres.

On descend au parc Strathcona, on discute, on observe la rivière, les canards, des choses comme ça , dit-il.

M. LeBlanc est dans la rue, par intermittence, depuis l'âge de 13 ans. Certaines nuits, il dort dans des bennes à ordures et d'autres nuits, sous le porche de quelqu'un.

Ouvrir en mode plein écran Jason P. LeBlanc dit avoir survécu à une vingtaine de surdoses. Photo : Radio-Canada / Ryan Garland/CBC

Il en consomme depuis longtemps. Il a été initié avec l'OxyContin, mais quand il a essayé de décrocher de ce puissant antidouleur, quelqu'un lui a proposé un timbre pharmaceutique de fentanyl.

Je l'ai mis et je me suis réveillé à l'hôpital , raconte-t-il.

Depuis, Jason P. LeBlanc est devenu accro.

C'est un vide que je ne peux pas combler , partage l'homme.

Pour le moment, arrêter de consommer n'est pas dans son esprit, mais étant donné l'approvisionnement de plus en plus imprévisible et mortel, M. LeBlanc fait tester ses substances au Centre de santé communautaire Côte-de-Sable où un appareil d’analyse des drogues, relativement nouveau, indique aux utilisateurs la puissance exacte et les ingrédients de leurs produits en quelques minutes.

L'autre jour, j'ai testé ma drogue et elle contenait 3 % de fentanyl et 97 % de substances inconnues. Vous ne savez jamais ce que vous vous mettez dans les veines.

L'appareil de dépistage des drogues est si populaire qu'il y a souvent une file d'attente. Il est utilisé principalement par des consommateurs réguliers, mais également par des étudiants universitaires et des consommateurs occasionnels.

Ouvrir en mode plein écran Le spectromètre du Centre de santé communautaire Côte-de-Sable à Ottawa peut détecter du fentanyl dans un échantillon de drogue en 20 secondes. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Mais pour Jason P. LeBlanc, le risque associé à la consommation de substances qui circulent dans la rue est secondaire.

Il n'y a pas de souci, car ça enlève la douleur des choses qui se sont produites dans ma vie, n'est-ce pas?

Jason P. LeBlanc dit avoir survécu à une vingtaine de surdoses, selon ses propres estimations. Il ajoute qu’une grande partie de son cercle d’amis n’a pas eu la même chance.

Quand j’entends une ambulance, je me dis que c'est probablement quelqu'un qui est en train de mourir à cause du fentanyl , raconte-t-il.

Jessica Currie et Jason P. LeBlanc croient tous les deux qu’un logement, ​​en particulier un logement avec des services de soutien, est ce dont ils ont besoin pour commencer à reconstruire leur vie.

J'ai une petite fille. J'ai besoin de cohérence dans ma vie. J'ai besoin de dormir. J'ai besoin de manger. Si je suis dehors, je ne dors pas. Il faut être insouciant pour dormir ici, parce que tu te dis : "Je vais me faire voler et blesser" , laisse tomber Mme Currie.

Pour Jason P. LeBlanc, il s'agit simplement d’avoir un chez-soi et d’être en sécurité.

Un logement me donnerait la chance de simplement m'asseoir, d'ouvrir un livre et de lire… Simplement d'apprécier un livre , imagine-t-il. D'avoir le sentiment que c'est à moi, tu vois?