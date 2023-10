Le maire d’Ottawa veut éviter une escalade des tensions ce week-end

À l’approche d’un week-end au cours duquel plusieurs manifestations sont prévues à Ottawa, le maire Mark Sutcliffe se range derrière le vieil adage selon lequel il vaut mieux prévenir que guérir.

Il a publié une lettre vendredi dans laquelle il dit vouloir assurer la sécurité et la paix dans la capitale, sans nommer directement le conflit entre le Hamas et Israël. Il a choisi de rassembler des dirigeants religieux musulmans, juifs et chrétiens pour envoyer un message condamnant toute forme de discrimination, de violence ou de haine .

Ça m’inquiète. Jusqu’à maintenant, tout se déroule sans beaucoup de violence, mais je sais qu’il y a des problèmes dans d’autres villes. Nous ne voulons pas ces problèmes à Ottawa , a précisé M. Sutcliffe en entrevue. J’espère que, même s’il y a une différence d’opinions, qu’Ottawa reste sauf et sécuritaire et qu’il n’y aura pas de racisme ou de violence ici.

Le maire d'Ottawa Mark Sutcliffe (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Spencer Colby

Jusqu’à maintenant, la lettre a recueilli 35 signataires de différentes communautés religieuses.

La police sur le qui-vive

Le Service de police d’Ottawa (SPO) affirme aussi se préparer à une autre fin de semaine chargée , en raison des manifestations prévues au centre-ville samedi et dimanche. Diverses mesures sont mises en place pour répondre à tout scénario , selon un communiqué de presse partagé vendredi.

Les policiers prévoient déjà la fermeture de la rue Metcalfe entre les rues Queen et Wellington. Des fermetures temporaires pourraient également toucher d’autres artères du centre-ville de façon temporaire, comme les rues Wellington, Elgin et Bank, en plus de l’avenue Laurier.

Plusieurs centaines de personnes ont manifesté en soutien à Israël devant l'hôtel de ville d'Ottawa (Photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Camille Kasisi-Monet

Le SPO avertit la population qu’une présence policière accrue est à prévoir, surtout au centre-ville, et que les comportements illégaux et les manifestations axées sur les véhicules feront l’objet d’une politique de tolérance zéro.

Les policiers promettent aussi d’avoir à l'œil les comportements haineux de toute sorte, qui ont pu être vus dans des manifestations dans d’autres villes.

Des députés demandent un cessez-le-feu

Par ailleurs, un groupe de 33 députés fédéraux ont envoyé une lettre au premier ministre du Canada pour demander un cessez-le-feu dans le conflit entre Israël et le Hamas.

Les élus, dont fait partie Yasir Naqvi, député libéral pour Ottawa-Centre, incitent aussi le gouvernement fédéral à faire pression pour l’ouverture d’un corridor humanitaire afin d’aider les habitants de Gaza.