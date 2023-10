Alors que l’itinérance n’a jamais été aussi visible au Bas-Saint-Laurent, des rassemblements ont lieu à Trois-Pistoles, Rivière-du-Loup et Rimouski pour sensibiliser la population aux réalités de la rue.

Le temps refroidit, mais des personnes en situation d’itinérance campent toujours au parc de la Gare.

Vendredi, ils sont rejoints par plus des dizaines de concitoyens qui passent aussi la nuit dehors.

La 34e Nuit des sans-abri aura rarement eu autant d’échos dans la ville bas-laurentienne touchée par une crise du logement sans précédent. L’événement vise à sensibiliser aux situations d’itinérance, de pauvreté et de désaffiliation sociale qui concerne de plus en plus de Québécois et de Québécoises.

On veut que les gens, monsieur et madame Tout-le-monde, viennent au parc de la Gare discuter avec les gens, et peut-être déconstruire certains mythes qui entourent cette réalité.

C’est un sujet tabou qui n’est pas assez parlé, assez commun, assez aidé, on s’est tous réunis pour manifester contre ça , opine une participante à l’événement coiffée, comme tant d’autres, d’une tuque orange fluo. C’est poche, de voir ça à Rimouski, c’est dégueulasse , renchérit un autre participant.

Pour la première fois cette année, l'événement a lieu au parc de la Gare. Une marche a eu lieu à 18 h. De la musique, de la nourriture, des témoignages et des kiosques d'organismes sont aussi au programme.

À écouter aussi : 34e nuit des sans-abris

Trouver un toit avant l'hiver

S'il y a moins de campeurs au parc de la Gare qu'au cours de l'été, cela ne signifie pas que la situation s'est résorbée pour autant, souligne toutefois Luc Jobin.

Publicité

Ce n'est pas parce qu'une personne n'est plus dans le parc, qu'elle n'est plus dans une situation d'itinérance. Il va falloir trouver des façons pour que ces personnes vivent dans des conditions décentes , croit le travailleur de rue et directeur de l'organisme En tout C.A.S.

Ça l’a été un phénomène qui a été plus visible, il faudra trouver des façons de cohabiter mais aussi que ces situations n’entraînent pas des conséquences un peu plus grave s, poursuit-il.

La Ville et le CISSS du Bas-Saint-Laurent travaillent d'ailleurs à ouvrir une forme de refuge pour l’hiver . Une annonce à cet effet devrait être faite au cours des prochains jours, se réjouit Luc Jobin.

Avec des informations d'Isabelle Damphousse