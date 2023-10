Élections T.N.-O. : les entrepreneurs soumettent leur cahier des charges aux candidats

Les entrepreneurs ténois, inquiets de la situation économique du territoire, profitent de la campagne électorale pour proposer aux candidats des idées sur la façon de résoudre le manque de logements, la pénurie de main-d'œuvre et la baisse des investissements dans le secteur minier.

En effet, les perspectives économiques des T.N.-O. sont plutôt sombres. Le budget de cette année indique qu’ après la pandémie, l'économie reprend la voie du lent déclin qui était la sienne .

Ces défis, poursuivent les auteurs du budget, sont exacerbés par l'inflation, les taux d'intérêt élevés, la pénurie de main-d'œuvre et la fermeture imminente des trois mines de diamants du territoire.

Les incendies de forêt dévastateurs et les évacuations de cet été n’ont fait qu’empirer la situation.

La crise immobilière, cause de tous les maux?

Si vous voulez faire croître l'économie, vous devez augmenter la population , affirme Rob Warburton, promoteur immobilier et conseiller municipal de Yellowknife.

Selon lui, le territoire manque de travailleurs qualifiés, à cause de la crise du logement. Le gouvernement met constamment l'accent sur le logement social, qui mérite certes beaucoup d'attention, mais pas assez sur le secteur privé, qui fournit en fait la plupart des logements à Yellowknife et à Hay River.

Rob Warburton aimerait que les candidats s'expriment sur la question du logement, car il souhaite que la prochaine Assemblée législative vote l’augmentation du nombre de terrains constructibles notamment à Yellowknife.

Adrian Bell, agent immobilier et président de la Chambre de commerce de Yellowknife, croit également que plus de logements aideront à entre autres résoudre la pénurie de main-d'œuvre. J'entends constamment parler de personnes qui ont accepté un emploi en ville, mais qui doivent repartir faute d’avoir trouvé un logement , dit-il.

Adrian Bell, agent immobilier et président de la Chambre de commerce de Yellowknife, souhaite plus de logements aux T.N.-O. Photo : Angela Gzowski

D'après Adrian Bell, les candidats devraient soutenir une collaboration entre le gouvernement et la Ville de Yellowknife pour qu'il y ait plus de terres sur le marché, car il trouve que le processus d'octroi de terres publiques est trop complexe. Ce processus inclut notamment des consultations.

L'emploi dans le secteur public dépasse le secteur privé

Newton Grey, président de la Chambre de commerce des T.N.-O., souhaite que le gouvernement aide le privé à embaucher. Photo : Facebook

Pendant la pandémie, le nombre d'employés dans le secteur public a dépassé pour la première fois le nombre de ceux du secteur privé. Un constat significatif et préoccupant pour le gouvernement qui craint l’affaiblissement du secteur privé .

Newton Grey, président de la Chambre de commerce des T.N.-O. , affirme que le gouvernement débauche régulièrement des employés qui travaillent pour des entreprises du territoire.

Si je sers d'agence d'emploi pour le gouvernement, qu’est ce que cela me rapporte en retour? Il propose que le gouvernement aide le secteur privé à recruter ou à financer certains emplois.

À l'approche des élections, Newton Grey invite les entreprises et les citoyens à demander aux candidats leurs idées pour améliorer la santé du secteur privé.

L'avenir de l'exploitation minière

La mine de diamants de Diavik devrait fermer en 2025. Photo : Rio Tinto

L'extraction de diamants a longtemps été un moteur important de l'économie du territoire, mais la situation est en train de changer avec la fermeture annoncée de mines dans les sept prochaines années.

La mine de diamants de Diavik devrait cesser sa production au cours de la prochaine Assemblée législative, en 2025.

Tom Hoefer, directeur général de la Chambre des mines des T.N.-O. et du Nunavut, estime que les autres projets miniers en cours dans le territoire ne suffiront pas à combler le vide laissé par la mine de Diavik.

Nous en avons encore besoin de plus et pour en avoir plus, il faut que les investissements pour l'exploration minière augmentent. Il affirme que le volume de ces investissements a baissé au cours des 15 dernières années.

Tom Hoefer aimerait que les futurs députés fassent pression sur le gouvernement fédéral pour qu'il crée un crédit d'impôt pour l'exploration minière au nord du 60e parallèle.

À 25 jours de l'élection territoriale, le milieu des affaires des T.N.-O. espère que leurs propositions seront entendues et relayées par les candidats.

Avec les informations de Sidney Cohen