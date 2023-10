Le congrès annuel de l’Association provinciale des professeurs d'immersion et du programme francophone de Colombie-Britannique (APPIPC) se déroule à Whistler cette année de jeudi à samedi. C’est l’occasion pour les professeurs de la province de se rassembler et de discuter de sujets importants, comme l’oral spontané en classe de français.

Tous passionnés des programmes de langue française, les professeurs peuvent participer à des ateliers et des conférences pour être bien outillés. C’est un moment prisé pour faciliter le partage d’idées et de matériel, l’un des buts affichés de l’ APPIPC. L'Association organise notamment l’atelier faire vivre et épanouir le français spontané dans la classe de secondaire .

Faire en sorte que les élèves parlent français dans les classes peut être un défi. L’atelier offert par Julie Lobb, enseignante à l'École Secondaire Stelly's du conseil scolaire de Saanich, vise à cultiver la joie de l’oral spontané chez les élèves.

Pour Mme Lobb, cultiver l’oral spontané pousse les élèves à être capables de s’exprimer sur le moment et de vraiment être eux-mêmes, d’être authentiques et de transmettre un message clair .

Avec le partage d’activités, de projets et de rubriques d'évaluation, le retour des participants à l’atelier est positif. Pour Marie-Christine Michel, une enseignante de 8e et 9e année à l'École secondaire Vancouver Technical, une oralité spontanée est le plus grand défi .

L'enseignante Marie-Christine Michel pense qu'il faut motiver les élèves dans un environnement ludique pour leur donner confiance.

Pour Marie-Christine Michel, le mot d’ordre dans ce contexte est la confiance. Non seulement pour les élèves, car il faut vraiment les convaincre qu'ils sont bons, qu’ils sont capables , mais également pour les professeurs, car si on est convaincu, en général dans la salle de classe, ça se passe super bien .

Finalement, il faut les motiver. Il faut vendre notre salade.

Après l'atelier, cette enseignante ayant 22 ans d’expérience se dit inspirée de revenir en classe lundi matin. [Julie Lobb] le faisait de façon complètement différente , indique-t-elle en parlant des techniques discutées lors de l’atelier. Pour Marie-Christine Michel, une chose est certaine : Je vais être en feu.

Pour l'enseignante Nathalie Laroche, un congrès comme celui-ci brise l'isolement potentiel et démontre qu'ils sont plusieurs passionnés par le programme d'immersion.

« Le défi est grand »

Nathalie Laroche, enseignante de l'École secondaire Earl Marriott à Surrey et vice-présidente de l’ APPIPC , est d’accord que le défi est grand .

Il y a des moments forts, il y a des moments de défis, mais tout commence lorsqu'on leur instaure un endroit où ils se sentent en sécurité, de non-jugement.

Une perspective essentielle pour Mme Laroche est le fait de montrer sa propre vulnérabilité d’être une francophone dans une mer anglophone . Elle dit qu'il est important de montrer que s’exprimer n’est pas toujours parfait et qu'on est sur une échelle d'apprentissage [...] tous à différents niveaux .

Je pense qu’il n’y a rien de plus puissant que de s'entendre soi-même parler, que ce soit dans notre propre langue ou dans une langue seconde.

Ce que va retenir Nathalie Laroche de l’atelier est l’importance de l’enregistrement vocal pour l’auto-évaluation, car elle explique que cela peut permettre d’entendre les succès, « mais aussi retravailler les petites faiblesses ».

Julie Lobb se passionne à soutenir l'épanouissement des élèves d'immersion dans leur capacité et leur confiance orale.

C’est en partie un lien affectif avec la langue française qui motive encore aujourd’hui Julie Lobb, mais également la passion de ses collègues en immersion. C’est contagieux , s'enthousiasme-t-elle.

Elle partage les bienfaits de l’oral spontané pour que plus de professeurs puissent montrer aux élèves que leur éducation en français est pertinente et que ça va leur servir plus tard .

Oui, c'est très possible de cultiver une culture orale spontanée dans leur classe.

Julie Lobb aimerait que ses collègues sortent de cet atelier avec un sens du courage et [qu'ils sachent] qu'ils font un très bon travail .

Avec les informations de Julie Landry