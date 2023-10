« On veut vivre dans la dignité, on a le droit à ça nous aussi », c'est le message que Suzie Cholette, du groupe Par nous, pour nous, a voulu lancé lors de la marche de la 22e Nuit des sans-abri de Sherbrooke. Quelques centaines de personnes ont marché dans les rues vendredi soir pour demander plus de logements sociaux.

On vient appuyer les gens qui vivent dans la précarité. Avec la crise du logement, ils font des logements qui ne sont pas abordables pour nous, donc on se retrouve quand même toujours dans la rue , déplore Suzie Cholette.

Donnez-nous des services et on va sortir de la rue.

En provenance de l'Hôtel de Ville, où quelques témoignages ont été entendus, les marcheurs se sont rendus jusqu'au Marché de la gare de Sherbrooke. Les participants ont pu partager un chili ou encore écouter un spectacle qui a mélangé des artistes ainsi que des gens qui vivent dans la rue.

Ouvrir en mode plein écran Du chili a été donné aux participants au Marché de la gare de Sherbrooke. Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

La co-porte-parole de cette 22e Nuit des sans-abri, Christine Généreux, estiment qu'ils sont des centaines à vivre une situation d'itinérance à Sherbrooke. C'est important pour elle que l'événement revienne chaque année afin de déstigmatiser c'est quoi vivre dans la rue et de montrer aux citoyens ce que [les sans-abri] ont à vivre jour après jour.

Ouvrir en mode plein écran Christine Généreux est porte-parole pour la 22e Nuit des sans-abri à Sherbrooke. Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

La soirée s'est terminée avec un concours d'abris de fortune. Les gens de public ont chacun construit un abri avec les objets qu'ils avaient à leur disposition. Le but de l'activité était de montrer à quel point cela peut être difficile de se loger dans la rue, notamment au Québec où les intempéries peuvent vite survenir. Il peut y avoir une grosse tempête et là ça défait tout ta maison et ils sont obligé de recommencer , explique Christine Généreux.

Des personnes à la rue de plus en plus jeunes

Il y a de plus en plus de personnes qui vivent dans la rue, et elles sont de plus en plus jeunes, met de l'avant le porte-parole de l'Association des locataires de Sherbrooke, Mario Mercier. Il ajoute qu'il y a aussi davantage de personnes qui vivent dans une situation d'itinérance invisible, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de logement et dorment par exemple de façon temporaire sur le divan d'un ami ou d'un membre de leur famille.

De plus en plus de femmes, d'enfants, des familles [sont en situation d'itinérance].

Ouvrir en mode plein écran Les deux étudiantes à la technique en travail social, Emma Forget et Emma Shawlantin, travaillent toutes les deux à l'organisme Partage St-François. Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

Deux étudiantes à la technique en travail social au Cégep de Sherbrooke et qui travaillent au Partage St-François, mentionnent à quel point il est difficile pour leurs usagers de se trouver un logement abordable.

Je trouve que d'avoir un logement ne devrait pas être un privilège, ça devrait être quelque chose de base qui est accordée à tout le monde , soutient l'une d'elles, Emma Forget. Les logements sociaux, il y en a qui se construisent, mais clairement pas assez vite et clairement pas assez abordables pour tout le monde , renchérit sa collègue, Emma Shawlantin.

Je suis très privilégiée d'avoir un chez-moi.

Les marcheurs et les intervenants rencontrés par Radio-Canada sont unanimes: la solution passe par plus de logements sociaux. Mario Mercier stipule que ce message s'adresse autant au gouvernement municipal, qu'aux gouvernements provincial et fédéral.