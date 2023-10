Conseil provincial du NPD : l’occasion de faire le bilan des résultats électoraux

Le Nouveau Parti démocratique de l'Alberta tient son conseil provincial à Edmonton ce week-end, ce qui permet aux militants et des membres du bureau de revenir sur les résultats de l’élection générale de mai dernier.

Malgré une croissance fulgurante de la députation, attribuable à de nombreuses percées à Calgary, la cheffe du NPD , Rachel Notley, n’avait alors pas réussi son pari de former le gouvernement.

Le conseil provincial est un rassemblement plus intime qu’un Congrès.

Selon la constitution du parti, seuls trois membres par association de circonscription peuvent y assister, en plus des députés, des membres du bureau du parti provincial et quelques membres de la branche fédérale du Nouveau Parti démocratique.

C’est une chance pour les membres de parler de la campagne électorale que nous avons eue en mai , résume la députée de Lethbridge-Ouest, Shannon Phillips. Ce qu’on a fait de bon, par exemple, tous nos sièges à Calgary, [...] mais aussi les places où l’on peut s’améliorer.

Le fait que nous ayons gagné le vote populaire à Calgary, c’est franchement étonnant , avoue-t-elle.

Un bilan en demi-teinte

Pour le professeur de science politique au Campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta, Frédéric Boily, dans la défaite, c'est un bilan qui est difficile à faire pour les néo-démocrates, parce qu'ils ont fait des gains vraiment importants.

Des gains qui, dans toute autre législature ou dans toute autre province, leur auraient probablement permis de remporter l'élection , affirme-t-il.

Le NPD a fait un gain de 14 sièges en mai dernier, remportant 38 des 87 circonscriptions de la province. Le caucus de Rachel Notley forme l’opposition officielle la plus nombreuse de l’histoire de l’Alberta.

Les résultats électoraux représentent aussi une fracture entre les milieux urbains d’Edmonton et de Calgary, qui ont majoritairement voté pour le NPD , et les villes de taille moyenne et les communautés rurales, où le PCU a souvent remporté des victoires éclatantes.

Frédéric Boily se questionne donc sur les perspectives de croissance du Nouveau Parti démocratique, au-delà des gains obtenus à la dernière élection.

En 2015, lorsque Rachel Notley est devenue première ministre, le NPD a profité d’une droite divisée entre le Parti progressiste-conservateur et le parti Wildrose. Dans le climat de bipartisme qui règne dans les deux derniers cycles électoraux en Alberta, est-ce que le NPD a atteint son plafond électoral?

Pour lui, deux avenues sont possibles : Du côté de Calgary, on espère aller chercher quelques circonscriptions qui permettront aux néo-démocrates de revenir au pouvoir, ou alors on développe un programme ou des orientations politiques qui permettraient aux néo-démocrates d'être en mesure d'aller chercher des voix à l'extérieur des deux grandes villes.

Revenir aux racines progressistes?

En juillet dernier, l’organisation Public Interest Alberta a tenu un événement public pour recueillir l’avis d’électeurs progressistes déçus par les enjeux soulevés lors de la campagne électorale.

Son directeur général, Bradley Lafortune, un progressiste assumé qui affirme ne plus être membre du NPD depuis quelques années, explique que les électeurs présents cherchaient une alternative à ce qu'ils voyaient de la part du PCU , bien sûr, mais aussi de la part du NPD de l'Alberta.

Je pense qu'à long terme, ce parti [...] doit vraiment avoir une conversation difficile sur la façon dont nous nous développons et sur la façon de gagner les régions rurales de l’Alberta à long terme. Et ça prendra beaucoup de ressources et beaucoup de travail d'organisation.

Il soutient que le NPD doit adopter une approche de populisme progressiste , en se concentrant sur une économie pour les travailleurs, l'action climatique et un avenir durable [...] sur le renforcement des services publics , et en visant des électeurs qui sont parfois moins intéressés par la chose politique.