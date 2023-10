Un restaurateur explore les saveurs du cannabis à Edmonton

Le restaurant Catering By Day, Catering By Night (CBD CBN) proposera dès ce week-end des mets et des boissons aromatisés au cannabis dans le centre-ville d’Edmonton, grâce à un partenariat avec un producteur local de marijuana.

Stacey Mison et James Mulholland, les deux copropriétaires du restaurant, travaillent depuis deux ans à son ouverture. Leur partenaire, Token Naturals, a fourni le permis de recherche qui leur permet d’offrir une expérience culinaire axée sur les arômes du cannabis en étudiant sa sapidité.

Les options sont infinies , souligne James Mulholland. Nous visons à accentuer les saveurs du cannabis pour aussi accentuer celles des aliments , ajoute-t-il.

Pour ce faire, CBD CBN se concentre sur les terpènes du cannabis. Aucun des plats présentés au restaurant ne contient du THC actif, c’est-à-dire l’élément qui provoque le sentiment d’euphorie chez les consommateurs.

Les terpènes, qui sont comme des huiles essentielles, se trouvent dans la fleur de cannabis comme dans d’autres produits alimentaires.

C’est une question d’agencer les variétés de cannabis aux aliments appropriés , explique-t-il.

Une cuisine gastronomique

Selon James Mulholland, n'importe qui ayant déjà essayé du cannabis dans un aliment préparé a pu faire l'expérience du goût bizarre qui en résulte. Toutefois, il souhaite démontrer qu'il est possible de bien marier les saveurs.

Par exemple avec une croustille, nous allons pencher pour une saveur terreuse, comme la truffe, qui va accentuer la saveur de la pomme de terre , explique-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Le restaurant utilise les terpènes du cannabis pour accentuer les plats et les boissons, et seules certaines boissons contiennent du cannabis psychoactif. Photo : Radio-Canada / Joëlle Bouchard

Si les plats présentés ne contiennent pas de cannabis psychoactif, il est possible d'en consommer dans certaines boissons. Pas besoin d'être intoxiqué pour essayer les saveurs , spécifie-t-il. Si vous voulez avoir un effet, ce sera dans votre verre.

Cela nous permet de mieux surveiller l'état des gens, de nous assurer qu'ils ne sont pas trop touchés. Les curieux peuvent ainsi essayer graduellement de ressentir les effets et déterminer s'ils veulent un deuxième verre.

James Mulhollant souhaite rendre cette expérience aussi similaire que possible à celle de boire un verre de vin pendant un repas.

Pour le conseiller municipal Michael Janz, explorer les solutions de rechange à l'alcool est une bonne idée.

Il souligne que la légalisation du cannabis a entraîné des résultats très positifs et que des entrepreneurs comme des chercheurs s'intéressent à essayer de nouvelles choses.

Explorons des moyens pour revitaliser le tourisme et attirer des gens en Alberta et à Edmonton , déclare-t-il.

Des contraintes liées à la Loi sur le cannabis

Les permis de recherche, administrés en vertu de la loi fédérale sur le cannabis, permettent aux entreprises de mener des recherches sur place et des évaluations sensorielles des produits du cannabis, tout en respectant certaines contraintes strictes.

Dans un communiqué, Santé Canada dit avoir l'intention de communiquer avec Token Naturals pour s'assurer que son projet d'expérience culinaire à base de cannabis est conforme à toutes les règles fédérales.

De son côté, l'entreprise Token Naturals a déclaré qu'elle se conformerait à la réglementation grâce à une série de mesures prises par CBD CBN .

L'expérience culinaire proposée sera accessible seulement sur réservation. Les clients devront signer une décharge et répondre à des questionnaires sur leur expérience.

La recherche sera, elle, axée sur l'expérience sensorielle globale des clients, à partir de ces produits de cannabis.