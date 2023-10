Nuit des sans-abri : des organismes fournissent de l’aide aux itinérants

Bon nombre d’organismes se sont regroupés vendredi soir Place de l’Université-du-Québec dans Saint-Roch pour participer à la Nuit des sans-abri.

Le but de cet événement, qui existe depuis 1989, est de sensibiliser la population aux défis des personnes en situation d’itinérance.

On veut créer un temps pour la mixité, un temps pour que les gens puissent se côtoyer, explique l’une des organisatrices et paire aidante Kassandra Roach. Des fois les citoyens passent, les voient, la personne peut être désorganisée et ça peut faire peur. Mais de les voir dans d’autres temps, en étant plus calme, ça peut laisser place à l’échange.

Si cette édition n’aura pas sa traditionnelle veillée, de nombreux kiosques d’informations ont été mis en place pour les visiteurs.

Publicité

De nombreux organismes sont sur place afin d’offrir de l’aide directement aux personnes en situation d’itinérance en leur offrant de la nourriture par exemple.

Le YMCA de son côté offre l’équivalent d’environ 25 000 dollars en vêtements de toutes sortes, dont pour l’hiver.

Pour Jonathan Maltais, qui vit en situation d’itinérance, c’est l’occasion de rencontrer des gens et de se préparer pour l’hiver.

Ici, on a reçu de très très beaux manteaux! J’ai aussi réussi à ramasser un manteau pour un jeune de 12 ans qui va en avoir pour un bon bout , explique-t-il.

Ouvrir en mode plein écran De nombreux organismes sont sur place pour offrir de l’aide aux personnes itinérante. Photo : Radio-Canada / Magalie Masson

Sensibiliser en pleine crise du logement

Le maire de Québec, Bruno Marchand, a fait un arrêt de quelques minutes pour visiter des kiosques et discuter avec les gens.

Publicité

Il a rappelé l’importance d’agir dans le dossier de l’itinérance, alors qu’il y a environ 1000 personnes dans la rue, selon les chiffres de la Ville.

En rappelant que le Centre intégré de santé et de services sociaux (CIUSSS) doit toujours expliquer comment il va distribuer les 1,4 million $ aux organismes communautaires, il croit que ce ne sera pas la fin et qu’il s’agit d’un pas dans la bonne direction pour lui.

Pour Kassandra Roach, qui œuvre dans le milieu depuis plusieurs années, la situation économique actuelle justifie encore plus un événement comme la Nuit des sans-abri.

Les gens n’ont pas les moyens de faire d’autres choix , affirme la femme qui participe au projet Goudor.

Elle croit qu’il est important que les gens sachent que de nombreuses ressources existent pour offrir de l’aide.

La co-organisatrice espère aussi que le public s’intéresse à cette réalité que de plus en plus de personnes doivent apprivoiser.

Je veux que les gens gardent en mémoire que, même si on est dans la rue, on est des humains et on a un cœur. On a besoin d’amour et de s’épanouir aussi , assure Kassandra Roach, membre de l’organisation de la Nuit des sans-abri.

L’organisation lance l’invitation à la population de venir les rejoindre jusqu’à 22 heures.

Avec les informations de Magalie Masson