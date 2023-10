La fin d’une saison très compliquée pour le Toronto FC

La saison du Toronto FC touche à sa fin. L'équipe n’a aucune chance de se qualifier pour les phases finales, peu importe le résultat ce samedi face à Orlando City SC.

Une année (encore) compliquée puisque Toronto finira bon dernier de la MLS. Avec seulement 22 points, le TFC a remporté 4 matches seulement, des victoires face à Philadelphie, D.C. United, New York City et l’Inter Miami.

Une saison pourrie selon Matthias Van Halst, analyste des matchs de la MLS sur Apple TV+. Quand on voit la qualité des joueurs et les vedettes qu’il y a sur le terrain, être aussi mauvais, c’est difficile à expliquer.

Depuis quelques années, Toronto s'enlise en bas de classement. Dernier cette année, 13e de l'Association de l'Est en 2022, 13e de l'Association de l'Est également en 2021. Difficile de croire que le club de la Ville Reine représentait le meilleur niveau du soccer nord-américain avant 2020.

Une ère glorieuse qui prend définitivement fin avec la retraite de Michael Bradley. Le capitaine de l’équipe a annoncé accrocher les crampons cette semaine. C’est avec lui que le Toronto FC avait remporté le championnat en 2017.

Le père du joueur, Bob Bradley, qui était l'entraîneur de l’équipe plus tôt cette année, a été renvoyé au mois de juin, en cours de saison.

Ouvrir en mode plein écran Bob Bradley était l'entraîneur du Toronto FC depuis novembre 2021 au moment de son renvoi. (Archives) Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Un mal pour un bien. Quand tout fonctionne, ça va bien. Mais dans des situations plus compliquées, les joueurs peuvent se demander de quoi parle le capitaine avec l'entraîneur qui est son père s'interroge M. Van Halst. Il y avait donc peut-être un lien de confiance avec certains joueurs qui était difficile.

Une nouvelle ère

Désormais, John Herdman a pris les rênes du Toronto FC. C’est lui qui avait mené l’équipe nationale du Canada à la Coupe du monde l’an dernier. Le Britannique relève un nouveau défi puisqu’il n’a aucune expérience en tant qu'entraîneur de club.

Une situation qui fait douter l'analyste d’Apple TV+. Cette arrivée est un mystère pour moi. Je me demande donc qu’est-ce qu’il va apporter à l’équipe. Quelle est sa plus-value? Ce qui est clair c’est que de son côté aussi il y a une marge de progression. Il va falloir être patient avec lui. Mais est-ce que les joueurs et les supporteurs le seront? On verra.

C’est donc une saison de reconstruction qui s’annonce à Toronto. Le marché des transferts pourrait être particulièrement agité.

