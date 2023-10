La quasi-totalité des membres du C.A.de MPI ont été remplacés, sauf une personne

Tous les membres du conseil d’administration (C.A.) de la Société de l'assurance publique du Manitoba (MPI), sauf un, ont été remplacés, annonce vendredi le ministre responsable de la société d'État, Matt Wiebe. Ce changement vise à mettre fin à la grève des travailleurs de MPI qui se déroule depuis huit semaines.

Outre Diane Roussin qui figurait dans le précédent conseil, tous les anciens membres du C.A. de MPI ont été remplacés.

Carmen Nedohin est désormais la présidente du C.A., et selon le ministre Wiebe, sa priorité sera de régler la grève à MPI de manière rapide et positive .

La première étape pour rétablir les relations avec les employés de MPI est de nommer un nouveau conseil d'administration qui reconstruira les relations avec les travailleurs en négociant un accord équitable

Matt Wiebe affirme avoir envoyé un mandat à MPI qui indique les priorités suivantes pour le C.A. : annuler immédiatement l'offre finale de l'employeur et tout autre mandat de négociation, établir des dates de négociation avec le Syndicat des employés généraux et des fonctionnaires du Manitoba (MGEU) au lieu de viser un arbitrage contraignant et débuter des négociations immédiatement afin de mettre fin à la grève dès que possible.

Les nouveaux membres du C.A. Carmen Nedohin (présidente)

Gina McKay

Luke Johnston

Candy Wong

Fran Frederickson

Marilyn McLaren

JD Devgan

Diane Roussin (conseillère sortante)

Christian Dandeneau

Matt Wiebe a mentionné qu’il reconnaît les défis vécus par les travailleurs du Manitoba au cours des sept dernières années sous le gouvernement progressiste-conservateur.

Pour sa part, la nouvelle présidente du C.A. a souligné que l'entreprise est consciente des difficultés et des interruptions de service dues à l'arrêt de travail en cours.

Aucune date officielle de reprise des négociations n’est établie, et il est impossible de dire à quel moment la grève des quelque 1700 travailleurs prendra fin, le mouvement ayant débuté le 28 août.

De l’espoir pour le syndicat

Le ministre Wiebe a notamment exprimé l'ouverture du gouvernement l'égard du syndicat et des travailleurs de MPI .

Il y a un nouveau gouvernement qui est prêt à vous écouter, à travailler avec vous et à vous obtenir un accord juste.

Un message bien reçu par le président du MGEU , Kyle Ross. Selon lui, les fonctionnaires de MPI voient enfin la lumière au bout du tunnel.

Ouvrir en mode plein écran Le président du MGEU, Kyle Ross, estime que la mise en place d'un nouveau conseil d'administration au sein de MPI est une étape cruciale pour négocier un accord équitable et mettre fin à la grève. Photo : Radio-Canada / Natalia Weichsel

Kyle Ross croit que le nouveau développement à MPI permettra d'obtenir des avancées afin de mettre fin à la grève.

Nous félicitons le nouveau gouvernement d'avoir agi rapidement pour apporter des changements à MPI , souligne M. Ross, et nous demandons au nouveau conseil d'administration de veiller à ce que les dates de négociation soient fixées dès que possible.