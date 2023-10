Accusé dans une affaire d'octroi de contrats municipaux en échange de financement politique, l’ex-président du comité exécutif de la Ville de Montréal Frank Zampino devra finalement subir son procès. La Cour d’appel du Québec a cassé le jugement rendu en première instance dans ce dossier concernant M. Zampino et cinq coaccusés.

Le 30 septembre 2019, la juge Joëlle Roy, de la Cour du Québec, avait prononcé un arrêt des procédures en affirmant que les droits constitutionnels de M. Zampino avaient été violés au cours de l'enquête, notamment par l'attribution d'un mandat d'écoute électronique qui visait des conversations que l’ancien bras droit du maire Gérald Tremblay avait eues avec son avocate.

La juge Roy avait ainsi invalidé le mandat d’écoute électronique obtenu par l’Unité permanente anticorruption (UPAC) et, par le fait même, l’ensemble de la preuve obtenue par ce moyen.

Dans leur décision, les juges de la Cour d’appel Manon Savard, François Doyon et Patrick Healy estiment plutôt que cet arrêt des procédures n’aurait pas dû être prononcé et affirment que la juge de première instance s’est fondée sur des considérations erronées en droit et a commis des erreurs de fait manifestes et déterminantes .

Une de ces erreurs, selon les juges, a consisté à affirmer que l’ampleur des méthodes d’enquête et leur intensité constituaient une atteinte déraisonnable et abusive à la vie privée des intimés, alors qu’elles cherchaient tout au plus à s’attaquer efficacement à une affaire complexe .

Certes, selon la loi, la confidentialité des conversations entre un client et son avocat doit être respectée par la police et ne peut pas être admise en preuve lors d'un procès.

Cependant, la juge Roy a commis des erreurs en ne tenant pas compte de toute la preuve et a formulé des reproches non fondés quant à l’exécution du mandat d’écoute électronique par les policiers, estime la Cour d’appel.

Les juges Savard, Doyon et Healy signalent entre autres que ce ne sont pas toutes les communications qui ont été jugées privilégiées. Des nuances de ce type ont leur importance quand vient le temps de déterminer si un arrêt des procédures est la seule mesure qui puisse être retenue , ajoute la Cour d’appel.

Dans ces circonstances, la conduite de l’État n’a pas la gravité que la juge décrit dans ses motifs pour fonder sa conclusion [selon laquelle] l’abus de procédure justifiait l’arrêt des procédures.

Un nouveau procès doit donc avoir lieu, tranche la Cour d’appel, qui interdit par ailleurs à la poursuite d’utiliser la preuve obtenue par écoute électronique au cours de cette nouvelle procédure.

Frank Zampino avait été arrêté en septembre 2017 en compagnie de sept autres suspects. Selon le Directeur des poursuites criminelles et pénales, l’ex-président du comité exécutif aurait octroyé entre 2001 et 2009 une trentaine de contrats municipaux à des firmes d’ingénierie en échange du versement de fortes sommes au parti Union Montréal.