Un infirmier coupable de vol de narcotiques et de voies de fait sur une aînée

Un infirmier de la région de Québec a été reconnu coupable, par son ordre professionnel, d’avoir volé puis consommé sur ses heures de travail les narcotiques injectables destinés à des clients vulnérables qu’il substituait par du jus de pomme ou de l’eau sucrée. Il a également infligé de nombreuses blessures à une patiente âgée et vulnérable en lui insérant de force un dentier qu’elle refusait de porter.

Dans une décision rendue le 6 octobre, le Conseil de discipline de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec a déclaré Alexandre Paradis coupable des dix chefs pour lesquels il était cité dans le cadre d’une plainte.

Les faits reprochés à l’infirmier, qui n’est plus inscrit au tableau de l’Ordre depuis un peu plus d'un an, se sont produits entre les mois de novembre 2021 et d'août 2022 dans trois établissements pour personnes âgées situés sur le territoire de la région de la Capitale-Nationale.

Analgésiques

Au cours de cette période, Alexandre Paradis a travaillé au Centre d’hébergement de Baie-Saint-Paul, au CHSLD La Maison Legault, à Québec, et au CHSLD Sainte-Monique, à L’Ancienne-Lorette.

Le Conseil de discipline de l’Ordre est arrivé à la conclusion que sur chacun de ces trois lieux de travail, Alexandre Paradis s’est approprié illégalement des analgésiques narcotiques dérivés de la morphine, soit du Doloral et du Dilaudid.

Alexandre Paradis a cessé d'être inscrit au tableau de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec le 12 septembre 2022.

Le tribunal administratif déclare également M. Paradis coupable d’avoir exercé sa profession à plusieurs reprises dans un état susceptible de compromettre la qualité des soins et des services en étant sous l’influence de ces médicaments, lesquels peuvent produire l’ivresse, l’affaiblissement ou la perturbation des facultés ainsi que l’inconscience

La preuve présentée lors des audiences tenues en septembre a permis de démontrer que lorsqu’il était au service de La Maison Legault et du CHSLD Sainte-Monique, l’infirmier a substitué certains narcotiques volés à ses patients par du jus de pomme, d’autres par un mélange d’eau et de sucre.

Clientèle vulnérable

Ces médicaments administrés pour soulager la douleur étaient la plupart du temps destinés à des patients vulnérables et en fin de vie. Plusieurs souffraient de problèmes cognitifs et/ou de démence avancée.

Le Conseil de discipline a notamment basé sa décision sur les témoignages de collègues d’Alexandre Paradis, les aveux extrajudiciaires qu’il a faits en diverses occasions et les images captées par les caméras de surveillance.

S’appuyant sur une déclaration de culpabilité faite par l’infirmier lors d’un procès au criminel pour des voies de fait causant des lésions, le Conseil l’a aussi reconnu coupable d’avoir occasionné des blessures au visage d’une patiente lors de la mise en bouche d’une prothèse dentaire.

Les trois établissements où Alexandre Paradis a travaillé entre les mois de novembre 2021 et d'août 2022 hébergent des personnes âgées.

Les événements se sont produits le 3 février 2022 au CHSLD de Baie-Saint-Paul. La dame en question, âgée de 94 ans, avait depuis quelque temps cessé de porter son dentier en raison d’une détérioration de son état de santé. Le personnel soignant était au courant de la situation et la diète de la cliente avait été ajustée en conséquence de manière à ne lui servir que des aliments en purée.

Blessures

Appelé à s’occuper de la dame, Alexandre Paradis a ignoré la consigne et s’est entêté à lui insérer de force la prothèse, lui infligeant diverses blessures au visage, sur les lèvres et à l’intérieur de la bouche.

La preuve claire et convaincante permet de retenir que l’intimé n’a pas respecté l’intégrité physique de cette cliente. Outre les enflures aux lèvres, les pétéchies, les ecchymoses et les marques au visage de la cliente, au moins deux témoins [une infirmière et une préposée aux bénéficiaires] rapportent que celle-ci a souffert et éprouvé des douleurs en lien avec le geste posé par l’intimé , peut-on lire dans la décision du Conseil de discipline.

Il est difficile d’imaginer un cas plus patent d’une situation où un infirmier s’éloigne aussi gravement du comportement souhaitable chez un tel professionnel.

Les blessures infligées à la dame âgée ont mené au dépôt d’un chef d’accusation au criminel. Le 19 juillet dernier, Alexandre Paradis a été déclaré coupable de s’être livré à des voies de fait avec lésions corporelles, un acte passible, au sens de l’article 267 b) du Code criminel, d’un emprisonnement maximal de dix ans. Les observations sur la peine auront lieu le 7 novembre.

Alexandre Paradis se serait notamment approprié la portion de médicament non utilisée contenue dans des fioles disposées à l'intérieur d'un contenant à déchets biorisques.

Le Conseil de discipline déclare également l’infirmier coupable d’avoir adopté un comportement inapproprié à l’endroit d’un client à l’occasion d’un déplacement en fauteuil roulant.

Jugeant que l’infirmier allait trop vite, l’homme atteint de Parkinson a tenté de ralentir l’allure du fauteuil en posant ses pieds au sol. À deux reprises, Alexandre Paradis a appuyé le haut de son corps sur la tête, le cou et les épaules du client, l’empêchant ainsi de respirer normalement.

Des caméras de surveillance l’ont ensuite filmé en train de basculer le fauteuil vers l’arrière d’une telle façon que les roues avant ont été soulevées de terre, avant de poursuivre sa route vers un ascenseur.

Loin du comportement attendu

Les membres du Conseil de discipline estiment que les gestes posés par Alexandre Paradis s’éloignent gravement du comportement attendu d’un infirmier se caractérisant par des qualités humaines telles que la compassion, la tendresse, la douceur, la délicatesse et la sollicitude .

Loin de venir en aide à ce client, l’intimé le malmène en poussant le fauteuil roulant dans lequel le client prend place, et ce, malgré le refus visible de ce dernier qui pose les pieds au sol à plus d’une fois. Il est troublant de voir l’intimé appuyer le haut de son corps sur le cou et le dos du client à deux occasions , écrivent-ils dans leur décision.

Alexandre Paradis a été déclaré coupable de trois chefs d'accusation dans deux dossiers criminels distincts.

Le Conseil reproche finalement à Alexandre Paradis d’avoir dissimulé à son Ordre qu’il avait été reconnu coupable, le 31 mars 2022, d’une première infraction criminelle s’étant produite en dehors de son lieu de travail, soit de s’être livré à des voies de fait avec lésion contre la grand-mère de l’enfant de sa conjointe.

Lien avec la profession

Le tribunal administratif établit que cette infraction criminelle, tout comme celle pour laquelle l’infirmier a reconnu sa culpabilité le 19 juillet dernier, a un lien avec la profession d’infirmier puisqu’elle a été commise à l’endroit d’une personne vulnérable.

Le lien entre ces infractions criminelles et l’exercice de la profession est d’autant plus évident que l’intimé concentre l’exercice de sa profession au CHSLD auprès de personnes vulnérables , souligne le Conseil.

À noter qu’Alexandre Paradis n’était ni présent ni représenté lors des journées d’audience. La plainte disciplinaire et l’avis d’audition lui avaient été signifiés par huissier.

Les parties impliquées dans ce dossier seront convoquées ultérieurement à une audition sur sanction.