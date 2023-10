Le Cégep inaugure ses premières résidences à Amos

Le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue a inauguré, vendredi, ses premières résidences étudiantes à Amos.

En tout, 42 chambres ont été aménagées avec des aires communes dans l’ancienne résidence des Soeurs de l’Assomption de la Sainte-Vierge, située à côté du campus d’Amos. On y retrouve des bachelors avec deux ou trois chambres, ainsi qu’un groupe de six chambres avec cuisine. Le sous-sol offre la possibilité d’ajouter des chambres.

Mathieu Nadeau, Caroline St-Louis, Mathieu Longpré et Francis Provencher ont acquis le bâtiment au printemps 2021 et l’ont rapidement aménagé pour accueillir ses premiers résidents dès l’automne. Le Cégep vient d’en faire l’acquisition, cet été.

Il y a des sommes à l’intérieur du financement pour finir des rénovations qui restent à faire. On parle d’un investissement de près de 5 millions de dollars, dont 3,7 millions qui viennent directement de subventions du ministère de l’Enseignement supérieur. On a fait un montage financier pour la différence, avec des partenaires, dont l’UQAT , explique Sylvain Blais, directeur général du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue.

Les nouvelles résidences permettent d’accueillir, par exemple, des élèves de l’extérieur inscrits en techniques d’intervention en criminologie et en techniques de pharmacie, deux programmes exclusifs au campus d’Amos dans la région. L’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue peut aussi y recevoir des étudiants étrangers. En ce moment, les cégépiens occupent 80 % des chambres et les étudiants de l’UQAT, 20 %.

On veut accueillir des étudiants de partout en Abitibi-Témiscamingue, mais aussi du Québec et de l’étranger. Ces gens-là doivent avoir une place à proximité pour se loger. Ça va leur permettre de ne pas avoir ce souci de se trouver un appartement, considérant les taux d'inoccupation qu’on a présentement en Abitibi-Témiscamingue.

Soutenir l’accessibilité

Pour la ministre de l’Enseignement supérieur, Pascale Déry, ces résidences sont une façon pour son gouvernement de soutenir l’accessibilité aux études collégiales et universitaires en région. Elle a aussi souligné l’excellente collaboration qui existe entre le Cégep, l’UQAT et tous leurs partenaires du milieu.

C‘est une belle annonce, une belle nouvelle. On va continuer de soutenir le réseau collégial, universitaire dans ces projets de logements étudiants , affirme Mme Déry, qui s'est déplacée à Amos pour l'occasion.

On est très conscients des préoccupations et des défis de la région. C’est un territoire quand même très grand et je suis contente de voir la manière dont il est desservi. Je suis vraiment impressionnée de voir l’expertise, la manière dont ils se démarquent, la manière dont on offre ces services aux étudiants. Je pense que tout le monde est bien chanceux ici , raconte-t-elle.

De son côté, la Corporation de l’enseignement et de la formation d’Amos-région se réjouit de cet ajout à l’offre de services sur son territoire.