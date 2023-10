Un nouvel archevêque au parcours atypique entre en poste à Moncton

Le flambeau a été passé au sein de l'archidiocèse catholique de Moncton. Mgr Guy Desrochers, un homme d’Église au parcours atypique, est maintenant en poste.

Au premier abord, cet ecclésiastique âgé de 67 ans ressemble à ses confrères, avec ses vêtements noirs, son col romain et sa croix argentée autour du cou.

Mais lorsqu’on l’entend raconter la route sinueuse qui l’a mené vers la prêtrise, on réalise qu’il n’est pas tout à fait comme les autres.

Dans les années 70, j'ai abandonné la religion, j'avais 14 ans à l'époque, puis c'était le Peace and Love, puis les drogues, la boisson et les femmes. Donc j'ai abandonné l'Église pendant 10 ans , raconte-t-il.

Quitter le désordre pour entrer dans les ordres

Pour son 23e anniversaire, sa mère lui a offert une bible. Un cadeau qui l’a fait rire et qu’il n’a pas touché pendant quelque temps. Ce n’est qu’un an plus tard, lorsque son père a été gravement malade, qu’il a entamé sa lecture.

J’ai pensé à la mort pour la première fois, j'avais peur de perdre mon père que j'aimais beaucoup. Et puis à quoi ça sert la vie? Vers la fin de ce mois-là, j’étais tout seul dans ma chambre, je m'inquiétais encore, je me posais question par-dessus question. J'ai vraiment entendu une voix me dire, « lis ta bible, tu vas trouver les réponses que tu cherches ».

Le nouvel archevêque de Moncton ressemble à ses confrères, avec sa croix, son col romain et ses vêtements noirs. Cet homme d'Église a toutefois un parcours tout à fait atypique. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

Il a fini par se rapprocher de l’Église, quitter son emploi de graphiste au quotidien francophone Le Droit et commencer sa formation en vue de devenir prêtre.

Quand j'ai eu l'appel, j'avais 24 ans. Deux ans plus tard, je quittais le journal. Je quittais mon désordre pour rentrer dans les ordres , dit-il en riant.

Mgr Desrochers a été ordonné prêtre à 32 ans, avant de rouler sa bosse au Québec et un peu partout en Amérique du Nord. Plus récemment, il est devenu évêque en Ontario. Le Vatican l’a nommé archevêque de Moncton en juillet dernier.

Tourner la page sans oublier les victimes des prêtres agresseurs

Il succède à Mgr Valéry Vienneau, qui a occupé ce poste pendant onze ans. Une période marquée par des projets rassembleurs, comme la sauvegarde de la cathédrale, mais aussi par des dossiers plus épineux.

Le plus important est celui des prêtres agresseurs, qui a ébranlé l’institution. De nombreuses victimes ont brisé le silence ces dernières années en se tournant vers les tribunaux et en participant à un processus de conciliation hors cour.

La devise de Mgr Desrochers est «Praedica Verbum», qui se traduit par « proclame la parole». Cet écriteau a été installé pour son installation, mercredi dernier à la cathédrale de Moncton. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

L'archidiocèse de Moncton a versé des millions de dollars aux victimes. Certaines personnes attendent toujours une partie de leur dédommagement.

Mgr Desrochers affirme que son prédécesseur lui a brossé un portrait de la situation et qu’ils ont travaillé ensemble afin de trouver le moyen de clore les dossiers restants.

On est en train de trouver des solutions pour terminer d'ici la fin de 2023 et possiblement le début de 2024. On pourra dire que financièrement, tout a été réglé au niveau de la cour, des victimes et tout ça. Je pourrai tourner la page plus facilement avec les gens , dit-il.

Les pères Camille Léger (à gauche) et Yvon Arsenault (à droite) ont agressé sexuellement de jeunes garçons il y a des décennies. Le premier est décédé en 1990, avant que le scandale éclate. Le second a plaidé coupable à neuf chefs d'accusation en 2016. (archives) Photo : Radio-Canada

Selon lui, bon nombre de fidèles de la région sont prêts à se tourner vers l’avenir. Un projet dans lequel il veut se lancer, sans pour autant balayer sous le tapis ce douloureux épisode.

Les victimes vont rester marquées toute leur vie de ces choses-là qui se sont passées. C'est tellement regrettable, tout ce qui a pu se passer. On ne comprend pas. Est-ce que ces gens-là qui ont fait ces choses avaient vraiment une vocation? Est-ce qu’ils avaient des faiblesses qui n’ont pas été assumées au début de leur ministère? Mais maintenant qu'on veut tourner la page, ça ne veut pas dire qu'on va oublier les victimes.

Fermetures d’églises : on va prendre la décision ensemble

Mgr Guy Desrochers entre en poste alors que certaines églises se vident, dans le diocèse de Moncton et ailleurs. Une tendance qui ne date pas d’hier et qui a mené à la fermeture de plusieurs lieux de culte dans la région.

Comme son prédécesseur, il devra prendre des décisions difficiles. Il en est bien conscient.

L'église Notre-Dame-de-Lorette à Dieppe, a été désacralisée en 2022. D'autres lieux de cultes catholiques ont fermé leurs portes dans la région au cours des dernières années. (archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Hughes

Je n’ai aucun doute là-dessus , répond-il sans hésiter lorsqu’on lui demande si des églises vont fermer dans l’archidiocèse au cours des prochaines années.

Il précise toutefois que les paroissiens seront appelés à participer à la prise des décisions.

Ça va se faire tranquillement progressivement. Puis il va avoir aussi beaucoup de contacts avec les gens pour les préparer à cette situation. [...] On va prendre la décision ensemble.

Les défis ne manquent pas. Mais le nouvel archevêque de Moncton se dit prêt à retrousser les manches de sa soutane.