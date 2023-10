Dettes impayées de 1,6 milliard $ : la construction d’un gratte-ciel de Toronto en suspens

Un des plus importants chantiers de construction de Toronto est à l’arrêt et l’entreprise gestionnaire a été mise sous séquestre. The One, une tour à usage multiple de 85 étages au centre de la Ville Reine, est en construction depuis 2017.

Le plus grand prêteur du projet refuse de régler la facture des dettes impayées, chiffrée à 1,6 milliard de dollars, jusqu'à ce que quelqu'un d'autre prenne le relais.

La cour a nommé un séquestre cette semaine. Les promoteurs du gratte-ciel situé à l'intersection des rues Yonge et Bloor ont fait défaut de paiement sur plus de 1,2 milliard de dollars de prêts.

Le terrain a été acquis par le promoteur Sam Mizrahi pour 300 millions de dollars il y a près de dix ans. L’immeuble doit comprendre des commerces, un hôtel et 416 unités résidentielles, en hommage à l'indicatif régional de la ville.

Le projet a été lancé en 2017. Les commerces au rez-de-chaussée devaient ouvrir en 2018 et l'hôtel et les condos devaient être prêts d'ici 2022 au plus tard.

Cependant, le projet a été constamment affecté par des retards et des dépassements de coûts, selon les prêteurs. Ces problèmes, combinés aux conflits persistants entre les principaux investisseurs du projet, tant sur le plan judiciaire qu'extra-judiciaire, ont conduit à la décision de séquestre.

Il y a eu des tensions entre M. Mizrahi et sa partenaire sur le projet, l'investisseuse Jenny Coco, qui ont entraîné des complications dans la réalisation du projet. De plus, certains locataires de premier plan se sont désistés.

Des centaines de millions de dollars

Les principaux prêteurs de The One sont une division de la banque sud-coréenne KEB Hana Bank, qui ont demandé à un tribunal de désigner quelqu'un pour prendre en charge le projet et le mener à terme. Ils menacent de ne pas faire leur prochain paiement, estimé à plus de 315 millions de dollars, à moins qu'une intervention ne soit faite.

Plus tôt ce mois-ci, les promoteurs du projet n'ont pas réussi à effectuer des paiements sur plus de 1,23 milliard de dollars de prêts, ce qui a entraîné des poursuites judiciaires. Des centaines de millions de dollars supplémentaires sont dus bientôt.

Dire que le projet a été retardé et a rencontré des défis serait un euphémisme , indique un document présenté au tribunal.

En plus des 1,2 milliard de dollars de prêts déjà en défaut, 130 millions de dollars supplémentaires sont dus à la compagnie d'assurance canadienne Aviva, tandis que la China-East Resources Import & Export Corporation, une banque chinoise d'État qui faisait partie des premiers prêteurs du projet, réclame 182 millions de dollars.

Au cours des dernières années, la relation entre [Mme] Coco et [M.] Mizrahi est devenue de plus en plus acrimonieuse et dysfonctionnelle , allèguent les prêteurs dans des dépôts devant le tribunal. Leurs désaccords ont entravé la capacité de l'emprunteur à mener à bien le projet.

Tous ces problèmes mettent en péril le projet, qui est déjà retardé d'au moins deux ans par rapport à sa date de fin initialement estimée et nécessite toujours des centaines de millions de dollars de financement supplémentaire pour être achevé , indiquent les dépôts.

Le projet prévoyait à l'origine un magasin Apple Store de 1765 mètres carrés (19 000 pieds carrés) au rez-de-chaussée, mais cet accord est tombé à l’eau en 2021. Jusqu'à présent, l'emprunteur n'a pas trouvé un autre locataire pour louer l'espace qui aurait été occupé par Apple.

2025 au plus tôt

Le coût du projet est passé de 1,4 milliard de dollars au départ à plus de 2 milliards de dollars aujourd'hui, avec une ouverture prévue pour 2025 au plus tôt.

Environ 40 étages sont aujourd’hui construits. La construction est suspendue en attendant la fin des procédures. Bien que 346 suites résidentielles aient été vendues pour un montant total de 675 millions de dollars, les 70 autres, situées au 50e étage ou plus haut, n'ont pas trouvé preneur. Les entrepreneurs blâment le marché immobilier de la ville, les taux d'intérêt élevés et une économie en ralentissement.

À la demande de la banque sud-coréenne, le cabinet de restructuration Alvarez & Marsal a été nommé surveillant des procédures. La situation nécessite l'assistance d'un agent de la cour expérimenté pour apporter la stabilité au projet au profit de toutes les parties prenantes , a déclaré un porte-parole de la banque dans un affidavit.

L’entreprise Mizrahi Developments, pour sa part, soutient la démarche. Il s'agit d'une décision bienvenue qui permettra l'achèvement de The One sous la direction continue de Sam Mizrahi et de Mizrahi Developments , a déclaré la société dans un communiqué envoyé par courriel. À la demande du principal prêteur du projet, la cour a nommé un séquestre pour surmonter un problème de gouvernance persistant qui a causé d'importants retards au projet. Le séquestre a demandé que Mizrahi et la société restent le promoteur et l'entrepreneur général pour superviser l'achèvement du projet , indique le communiqué. L’entreprise maintient sa position en capital dans le projet, a indiqué la société.

Avec les informations de CBC News