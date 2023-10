Le Centre de services scolaire (CSS) des Chic-Chocs a déposé un nouveau projet pour la formation et l’hébergement des adultes à Sainte-Anne-des-Monts auprès du ministère de l’Éducation. La nouvelle mouture prévoit la construction de deux bâtiments.

Le projet initial, déposé en octobre 2022, prévoyait d'accueillir les cours pour la formation générale des adultes, ainsi que des résidences pour les élèves dans le même bâtiment.

Il n’y avait pas tellement d'ouverture à ce niveau-là au niveau du ministère pour financer des résidences , affirme le directeur général adjoint du CSS des Chic-Chocs, Steven Richard.

Le projet initial n’a pas été retenu par le ministère de l’Éducation.

On a redéposé le projet, on a amené quelques nuances, on a discuté avec le ministère pour s'assurer de donner toutes les chances de notre côté, que ça fonctionne.