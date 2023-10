Six ans de travaux au port de Matane-sur-Mer

L’organisme responsable du port de Matane, la Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, prévoit des travaux d’une durée d’au moins six ans, évalués à 100 millions de dollars, pour reconstruire le quai commercial de Matane-sur-Mer.

Une rencontre avec les résidents du secteur a été organisée il y a quelques jours pour tenter de bien préparer le voisinage à ce chantier.

Les travaux doivent commencer au plus tôt en 2026 explique la PDG de la Société, Anne Dupéré, en précisant que tout dépend des résultats des études en cours.

Avant de lancer les travaux, elle et son équipe tenaient à rencontrer les résidents du secteur de Matane-sur-Mer. Pour nous, nos voisins, qui sont les gens qui habitent près du port vont être impactés beaucoup plus que d’autres citoyens de Matane par rapport aux travaux. C’est important d’entendre leurs préoccupations et c’est important que nous leur présentions les différentes étapes.

Dans notre planification, [on doit] faire en sorte que nos interventions vont permettre d’avoir une cohabitation plus harmonieuse.

Ouvrir en mode plein écran Parties en rouge : prolongation de 50 mètres du quai existant qui sera aussi reconstruit. Un deuxième quai de 230 mètres sera également ajouté. Parties en jaune : aire d’entreposage supplémentaire et nouveau poste à quai Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Mme Dupéré voulait présenter le projet du quai commercial. Elle tenait aussi entendre leurs commentaires sur l'activité industrielle du secteur aujourd'hui et comment ils anticipent les travaux à venir.

Échéancier 2023-2025 : étude d'impacts sur l'environnement, conception des plans et devis et lancement des premiers appels d'offres.

2026-2028 : construction du 2e poste à quai et de l'espace d'entreposage. Lancement de l'appel d'offres pour la reconstruction du quai existant. Durant les travaux, les activités portuaires se poursuivent au quai existant.

2029-2031 : Travaux de reconstruction du quai existant. Durant les opérations, les activités portuaires se poursuivent au 2e poste à quai.

Ouvrir en mode plein écran La PDG de la Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, Anne Dupéré, estime que les travaux permettront au quai d'avoir une vie de 50 à 75 ans. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Selon la PDG, il y a eu plusieurs préoccupations sur ce qui s'en vient comme la poussière, la lumière nocturne, les horaires de travail et l'impact sur l'environnement.

La demi douzaine de personnes rencontrées quelques jours après la présentation appuient ce projet qui aura des retombées économiques majeures pour la région.

Ouvrir en mode plein écran La Société portuaire a ciblé 75 propriétés voisines qui pourraient être incommodées durant les travaux. Environ 35 personnes se sont présentées à la rencontre publique, selon l'organisme. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Cependant, pour la majorité d'entre eux, le bruit préoccupe. C'est le cas de la résidente Marie-Josée Fradette Ça va faire du bruit, mais déjà pour moi, il y a trop de bruits à Matane-sur-Mer. La fin de semaine j’espère qu’on va être tranquille.

Le copropriétaire du motel Belle-Plage, Marc-Antoine Chabot, voudrait qu'il y ait le moins d'impacts possible pour ses clients. C’est le bruit que pourrait être occasionné à notre clientèle durant leur séjour ici, à l’hôtel. (…) Les camions qui passent et qui peuvent passer plus régulièrement, l’endroit où ils vont passer.

Anne Dupéré tentera d'atténuer autant qu'elle le peut tous les désagréments présentés durant la soirée. Les différentes options qu’on va considérer dans la construction vont avoir un impact au niveau de tous ces aspects, du bruit, des poussières et tout ça donc vraiment là, c’est ça qu’on est en train de regarder, pour essayer de minimiser tous ces impacts , dit-elle

Ouvrir en mode plein écran Le quai commercial de Matane est un des quatre sites de la Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

D’autres rencontres doivent avoir lieu avec les voisins notamment, mais aussi avec les citoyens de la Matanie. Une consultation en ligne est également prévue.

La Société portuaire prévoit rencontrer les Premières Nations.

La Société portuaires est aussi gestionnaire des quai de Cacouna, Rimouski et Gaspé. Comme il y a un quartier résidentiel près du chantier prévu à Rimouski, une rencontre est aussi prévue.