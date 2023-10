Mike Farnworth peut-il imposer un modèle de service de police à Surrey?

Le projet de loi 36 sur la police déposé par le ministre de la Sécurité publique de la Colombie-Britannique, Mike Farnworth, est désormais en comité législatif à Victoria. Le texte vient préciser l’obligation de la Ville de Surrey de continuer sa transition policière vers un service municipal.

Pourtant, en juillet, Mike Farnworth avait prévenu la mairesse de Surrey, Brenda Locke, qu’il avait tous les pouvoirs pour choisir le type de service de police qui assurerait la sécurité des résidents de Surrey.

Alors, pourquoi déposer un projet de loi?

Yvon Dandurand, criminologue et professeur émérite à l'Université de la Vallée du Fraser, à Abbotsford, explique que le ministre de la Sécurité publique a effectivement le pouvoir d’imposer à Surrey de se défaire de la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Cela dit, la situation à Surrey a causé de la confusion.

Les modifications à la loi étaient nécessaires, dit-il, pour mettre fin à une situation qui perdure depuis près d’un an, coûte cher aux habitants de Surrey et nourrit l’incertitude.

Le service de police de Surrey a de la difficulté à atteindre ses objectifs de recrutement parce qu’il y a de l’incertitude sur son avenir. Ce n’est pas très alléchant.

Les changements viennent donc réaffirmer les pouvoirs de Mike Farnworth lorsque les villes de la province souhaitent passer de la GRC vers leurs propres services de police municipale.

Ce n’est pas un secret, la Colombie-Britannique souhaite réformer de fond en comble sa Loi sur la police au printemps prochain, pour, entre autres, que les villes puissent se doter d’un service de police municipal.

Cependant, comme le souligne Yvon Dandurand, le dossier de Surrey aura refroidi les ardeurs de certaines municipalités.

Un projet de loi surtout réactif

La deuxième partie du projet de loi 36 est très pointu et ne touche que Surrey.

Notamment, si Surrey ne continue pas sa transition comme prévu, Mike Farnworth peut nommer un administrateur par intérim qui assumera le rôle du conseil de police de Surrey.

Cette personne serait donc à l’extérieur du conflit et assurerait le bon fonctionnement de la transition.

Ouvrir en mode plein écran La province ordonne à la Ville de Surrey de poursuivre la transition vers une force de police municipale. Photo : Fournie par le Service de police de Surrey

Ce geste est stratégique, puisque la présidente du conseil de police est la mairesse, Brenda Locke, qui veut à tout prix conserver la GRC .

Publicité

Le conseil de police a été paralysé par la présidente qui, de par la loi, est la mairesse de la ville qui s’oppose à l’implantation du service de police , précise M. Dandurand.

Mike Farnworth a, par contre, confirmé plus tôt cette semaine qu’il n’avait pas l’intention de nommer un administrateur pour le moment.

Brenda Locke n’a pas dit son dernier mot

Avant le dépôt du projet de loi, le 16 octobre, Brenda Locke a déposé le 13 octobre une demande de révision judiciaire devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique sur l’imposition de la transition policière par Mike Farnworth.

La requête de la mairesse de Surrey défend que la Loi sur la police stipule que le ministre est responsable de s’assurer que les services de police sont efficaces dans toute la Colombie-Britannique. Elle ne l’autorise pas à choisir le modèle de service de police pour une municipalité.

La demande de Brenda Locke se base aussi fortement sur les coûts qu'engendrera la transition qu'elle estime à près de 500 millions de dollars pendant les 10 prochaines années.

Ouvrir en mode plein écran La mairesse de Surrey, Brenda Locke, dit avoir reçu le rapport de la province sur l’avenir des services policiers dans sa ville à la dernière minute et extrêmement expurgé. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Mike Farnworth et le premier ministre David Eby ont affirmé que cette révision judiciaire était futile et qu'elle allait coûter encore plus d’argent aux contribuables de Surrey.

Par contre, David Eby a maintenant ouvert la porte à plus de financement pour aider dans la transition. La province offrait au départ 150 millions de dollars pendant les cinq prochaines années.