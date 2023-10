Des propriétaires trouvent le projet de loi sur les locations à court terme « injuste »

Des propriétaires de logements référencés sur la plateforme Airbnb en Colombie-Britannique disent avoir été pris au dépourvu par les récentes mesures pour réglementer le secteur de la location à court terme. Ils souhaiteraient que les logements qui sont dans des zones désignées pour les locations à court terme soient exemptés des nouveaux règlements.

Cela fait cinq ans que Len Archer a acheté un appartement dans une propriété de villégiature appelée Playa del Sol, à Kelowna. Cet investissement était, pour lui, un moyen de financer sa retraite en le mettant en location à court terme deux mois durant sur la plateforme Airbnb.

Playa del Sol est zoné pour les locations à court terme, selon M. Archer, qui ajoute qu'il loue principalement son logement en signant des contrats à long terme avec des étudiants et des travailleurs à distance pour les 10 mois restants de l'année.

Avec le projet de loi sur les locations à court terme déposé par la province, Len Archer craint une diminution de ses revenus allant jusqu'à 15 000 $ par an. Il devra proposer l'appartement en location à long terme tout au long de l'année et [se] demander s'il s'agit d'un investissement viable pour l'avenir .

Le sentiment d’être lésé

Associated Property Management, le groupe de gestion de la copropriété responsable de l'appartement de M. Archer, a déclaré que la Ville de Kelowna a permis à Playa del Sol de fonctionner comme propriété de location à court terme et qu'il a été en contact avec le conseil municipal sur la façon dont les changements provinciaux toucheront les propriétaires.

M. Archer reconnaît qu'il y a des situations où la plateforme Airbnb cause une pénurie d'options de logements à long terme. Il estime cependant avoir fait ce qu'il fallait en choisissant une propriété zonée spécifiquement pour les locations à court terme et en payant le permis d'exploitation et les taxes qui l'accompagnent.

Nous sommes de bons voisins dans notre complexe et nous avons tout fait correctement et dans les règles , assure-t-il. Nous nous sentons un peu lésés lorsque [la province] nous dit : "Eh bien, maintenant, non, vous ne pouvez plus faire cela!"

Debra Sheets, professeure retraitée de l'Université de Victoria, vit une situation similaire. Elle a acheté quatre logements au Janion, un ancien hôtel de la capitale provinciale transformé en microloft haut de gamme par Reliance Properties.

La société de développement annonce la possibilité de mettre en vente les chambres de l'immeuble sur des sites comme Airbnb et VRBO afin de gagner de l'argent. La plupart des logements font moins de 37 mètres carrés.

Nous avons de longs couloirs avec de très petits microlofts. Donc, ce n'est pas vraiment conçu pour la vie à long terme , affirme Mme Sheets.

Un projet de loi injuste

Jon Stovell, le président-directeur général de Reliance Properties, une société établie à Vancouver, affirme que l'hôtel était littéralement à l'abandon avant que la société n'intervienne, il y a environ 10 ans, pour commencer à le remettre en état.

Ouvrir en mode plein écran Le Janion, un hôtel reconverti sur l'avenue Pandora, à Victoria, qui propose des microlofts. Photo : Soumis par Debra Sheets

Lorsque c'était un hôtel, le Janion était zoné transitoire , une catégorie utilisée par la Ville de Victoria pour décrire les locations à court terme avant 2017. Même lorsque les règles de zonage ont été mises à jour pour supprimer les locations de courte durée, le Janion a bénéficié de droits acquis en raison de son utilisation précédente en tant qu'hôtel.

Nous avons en quelque sorte hérité d'un zonage d'hébergement transitoire , indique M. Stovell, ajoutant qu'environ la moitié des 122 logements du bâtiment sont utilisées en location à court terme.

Bien qu'il comprenne la nécessité de réglementer les locations à court terme, M. Stovell croit qu’il est un peu injuste que la province modifie les règles imposées aux personnes qui ont respecté les règles provinciales et municipales pour réaliser des investissements. C’est un sentiment que partage Mme Sheets.

C'est le genre de choses auxquelles on ne s'attend pas dans une démocratie occidentale , explique-t-elle. Au départ, ils voulaient des locations à court terme. Peuvent-ils changer d'avis sept ans plus tard?

De l'incertitude quant à l'avenir

Mme Sheets soutient que, si elle n'est plus en mesure de conserver les chambres pour la location à court terme, elle devra probablement les vendre à perte. Elle ajoute que d'autres propriétaires de l'immeuble pourraient envisager un recours collectif contre le gouvernement britanno-colombien.

Selon elle, le gouvernement utilise les propriétaires de logements de courte durée comme boucs émissaires au lieu de développer massivement le logement social comme il l'a fait au cours des décennies passées.

