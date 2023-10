Faillite du refuge Les Fidèles Moustachus à Québec

Le refuge pour animaux domestiques Les Fidèles Moustachus, basé à Québec, doit mettre la clé sous la porte après 15 ans d'activités.

Après en avoir fait l'annonce sur les réseaux sociaux, le propriétaire Samuel Côté a confirmé l'information.

L'entreprise qui hébergeait et rendait possible l'adoption de chiens et chats errants, perdus ou retrouvés, n'était plus rentable.

M Côté dit être habité d'un sentiment de tristesse, mais aussi de libération : le fardeau financier était un lourd poids à porter.

Ça fait plusieurs années que c'est difficile financièrement

Samuel Côté se dit triste et soulagé en même temps.

Samuel Côté dit avoir perdu 85 % de son chiffre d'affaires en 2019, lorsqu'il a perdu le contrat de la gestion animalière de la municipalité.

J'ai eu le contrat avec la Ville de Québec de 2016 à 2019 [...] Lors de la soumission pour le renouvellement, je ne l'ai pas emporté. se souvient M. Côté, une soumission qu'il a perdu au profit de la Société protectrice des animaux (SPA).

M. Côté a alors vendu son bâtiment principal, mais ne s'est jamais relevé financièrement.

La crise sanitaire a été le coup de grâce de son entreprise. Confinés, peu de Québécois se départissaient de leurs animaux, rappelle-t-il.

Durant leur quinze ans d'activités, Les Fidèles Moustachus auront aidé 11 000 animaux à trouver une nouvelle famille.

Protection animale

Plusieurs animaux hébergés au refuge sont toujours disponibles pour être adoptés.

Samuel Côté affirme qu'il continuera de travailler et de s'impliquer pour la protection animale.

Le Québec on est le paradis des usines a chiots. On est l'endroit en Amérique du Nord ou ya le plus d'abandons, le plus d'euthanasies , dit-il.

Avec la collaboration d'Agnes Chapsal et Tifa Bourjouane