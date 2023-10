La police de Regina appelle le public à la vigilance après que de la xylazine, une drogue utilisée notamment par des vétérinaires pour endormir des chevaux et des bovins, ait été détectée dans un mélange avec du fentanyl.

Cette drogue, également connue sous le nom de drogue zombie , présente un risque accru de surdose, d'autant plus que ses effets ne peuvent être contrés par de la naloxone. Cette dernière est un médicament sécuritaire qui peut habituellement contrecarrer les effets d'une surdose d'opioïdes.

Cet appel à la prudence a été fait à la suite de la détection de xylazine au sein d'une substance testée au centre de consommation supervisée Newo Yotina Friendship, à Regina.

La substance testée, qui aurait été vendue comme du fentanyl, s'est révélée contenir à la fois du fentanyl et de la xylazine, une combinaison qui présente un risque accru de surdoses et de décès , précise le Service de police de Regina dans un communiqué.

La xylazine [...] abaisse le rythme cardiaque et la tension artérielle et nuit à la respiration. Elle provoque la sédation, la relaxation musculaire et l'inconscience , ajoute-t-il.

La police estime que la substance en question provient d'un approvisionnement plus étendu qui pourrait potentiellement être en circulation à Regina . Elle décrit également la substance analysée comme étant de teinte violette.

Les forces de l'ordre précisent que la difficulté à marcher, à parler ou à rester éveillé, les lèvres ou les ongles bleus et la respiration lente font partie des symptômes qui peuvent être associés à une éventuelle surdose de xylazine.