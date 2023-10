Les augmentations de salaire octroyées aux infirmières par un arbitre en juillet n'ont toujours pas été reçues par le personnel de la santé de l'hôpital Grand River de Kitchener.

C'est ce qu'affirme le syndicat qui représente ces travailleurs.

La loi 124, qui plafonnait les augmentations des travailleurs du secteur public de l'Ontario à 1 % par année, a été invalidée en novembre 2022. Le gouvernement fait appel de cette décision.

Puis, en juillet, un arbitre a accordé des hausses de salaire à des infirmières ontariennes qui travaillent dans les hôpitaux.

Le syndicat indique que d’autres hôpitaux, comme l'hôpital Cambridge Memorial, en sont déjà venus à un accord avec les syndiqués et que les augmentations de salaire sont versées.

Selon Colleen Steven, vice-présidente locale d’Unifor 1106 qui représente 1400 membres du personnel de santé, la direction de l'hôpital Grand River a entamé les pourparlers avec le syndicat, mais aucun accord n'a été entériné.

Il est désormais l’heure de passer à l'action. Les membres du syndicat ont assez parlé.

D’après Leigh Scott, vice-présidente par intérim des personnes, de la culture et de l’expérience de l'hôpital, l'hôpital Grand River et le syndicat Unifor ont participé activement aux discussions concernant la réouverture de la loi 124 et sont déterminés à poursuivre le dialogue et à suivre les processus .

Le syndicat affirme que les infirmières et les travailleurs de la santé de l'hôpital Grand River sont frustrés. Photo : Radio-Canada / Paula Duhatschek

Selon Mme Steven, les infirmiers à l’Hôpital Grand River sont frustrés et n’apprécient pas de ne pas encore avoir reçu leurs compensations. Le moral est bas , ajoute la vice-présidente locale d’Unifor 1106. Ils voient que d’autres personnes ont déjà perçu cette indemnité.

Pour Mme Steven, les prochaines étapes pour le syndicat seront de désigner un arbitre pour parvenir à un accord si l'hôpital ne peut pas revenir en temps opportun. De toute évidence, nous préférerions nous asseoir avec l'hôpital et simplement conclure un accord pour nos membres, car le plus tôt sera le mieux , a-t-elle déclaré.

Avec les informations de CBC News