Anthony Bouchard, l’ascension fulgurante d’un para-athlète

Lorsqu’il demande l’aide de Parasports Québec pour découvrir le para-athlétisme en 2021, Anthony Bouchard n’a aucune idée que cette aventure le mènera, à peine deux ans plus tard, jusqu’à l’équipe canadienne et peut-être même jusqu’aux Jeux paralympiques.

L’athlète de 30 ans, originaire de Saint-Bruno au Lac-Saint-Jean et résident de Québec, s’envolera bientôt pour Santiago au Chili pour représenter le Canada aux Jeux parapanaméricains en novembre.

J’ai hâte, je ne sais pas vraiment à quoi m’attendre, lance-t-il. J’ai déjà vécu une expérience d’évènement multisports avec les Jeux du Canada [à Niagara en 2022], mais ça, c’est plus gros.

Tout se passe très vite pour lui. En mars 2021, il prend place pour la première fois dans un fauteuil de course et aujourd’hui, il porte fièrement son chandail de l’équipe nationale de para-athlétisme, qu’il a représentée à ses premiers championnats du monde à Paris l’été dernier.

Des fois, je m’arrête un peu pour réfléchir à tout ce qui m'arrive et je me dis que ç’a déboulé très rapidement!

Un coup du destin

La vie d’Anthony Bouchard prend une tournure tragique à la suite d’un accident de la route à l'été 2011.

On était trois amis dans une voiture et on faisait le trajet entre le Lac et Québec. On est entré en collision avec un orignal. J’ai eu une lésion cervicale qui m’a laissé tétraplégique. J’ai aucun muscle qui fonctionne en bas des aisselles et mes mains sont aussi affectées , explique-t-il.

C’est sûr que quand tu as 18 ans et qu'une chose comme celle-là t’arrive, c’est difficile. Mais je me suis quand même reviré de bord assez vite et j’ai cherché le positif pour ne pas me laisser avoir par le négatif.

Confiné à un fauteuil roulant, ce n’est pas le sport vers lequel il se tourne en premier, lui qui n’a jamais eu d’intérêt pour la compétition. Rouler en motocyclette était sa vraie passion.

Publicité

Avant mon accident, je faisais de la planche à neige, mais c’était en attendant l’été pour que je puisse remonter sur ma moto , raconte Anthony.

Il dit avoir modifié des véhicules tout-terrains pour les adapter à sa condition, mais il a rapidement fait le tour et c’est à ce moment qu'est venu l’appel du sport. Il quitte sa région et s'installe à Québec pour profiter de l'offre de sports adaptés.

Une rencontre marquante

Nathalie Séguin est une ancienne spécialiste du lancer du marteau avec le Rouge et Or de l’Université Laval.

En 2014, après sa carrière d’athlète, elle relance les activités du volet paralympique au club civil d’athlétisme de l’Université Laval, volet qui n'était plus actif depuis 2008.

Le sport m’a apporté tellement de bonnes choses dans ma vie et c’était difficile pour moi de comprendre comment dans une grande ville comme Québec, il n’y avait pas de sport adapté pour les personnes handicapées , raconte-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Nathalie Séguin a aidé Anthony Bouchard à découvrir le para-athlétisme et à devenir un des meilleurs de sa discipline sur la planète. Photo : Radio-Canada

C’est Nathalie qui accueille Anthony après que ce dernier ait manifesté le désir de découvrir le sport adapté.

Publicité

C’est toujours difficile au début, précise l’entraîneuse en riant. On n’a pas les fauteuils qui conviennent parfaitement à tous et il faut convaincre les participants que ça va devenir plus facile, mais ce n'est pas toujours évident.

Et c’est ce qui se passe avec Anthony, dont le baptême du fauteuil de course a été plutôt pénible.

Mon fauteuil était trop large et mes genoux se trouvaient trop bas. Comme je n’ai aucun contrôle de mon dos ni de mes abdominaux, je ne pouvais pas me relever et je me trouvais à avoir la tête accotée dans le volant!

Je me souviens être rentré à la maison en me disant : "Je pense que ça ne fonctionnera pas." Pourtant, je regardais des vidéos sur Internet, ça avait l’air tellement facile et finalement, ça ne l’était pas du tout.

Mais, Anthony est acharné et avec l'aide et les conseils de Nathalie, ils modifient constamment le fauteuil pour trouver la position optimale.

Puis, il fait l’achat d’un fauteuil roulant fait sur mesure et à partir de cet instant, sa progression est fulgurante.

Il se taille une place au sein de l’équipe et prend part à ses premiers Mondiaux de para-athlétisme où il termine 8e au 100 mètres et au 400 mètres.

Avec Anthony, on s’est fixé des objectifs, mais il fallait tout le temps rehausser nos objectifs, raconte Nathalie Séguin. J’aurais jamais cru qu’on viserait Paris en 2024. Mais là, à un an des Jeux, on est all-in.

Oublier son handicap

Anthony Bouchard a trouvé dans le sport un défi motivant et un endroit pour oublier les obstacles que son handicap lui impose au quotidien.

Aux Championnats du monde à Paris, il n’y a pas une fois que j’ai eu à franchir des marches, insiste-t-il. Juste le fait de moins rencontrer des situations frustrantes, tu viens qu’à oublier que tu es en fauteuil parce que ce n'est plus une limitation.

Si le sport a mis du temps à se faire une place dans la vie d'Anthony, il ne semble pas être sur le point d'en sortir.