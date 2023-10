« Ça fait mal au cœur », des manifestants propalestiniens se rassemblent à Moncton

Au moins 150 personnes se sont rassemblées devant l’hôtel de ville de Moncton au Nouveau-Brunswick, vendredi après-midi, en appui au peuple palestinien.

Les manifestants ont scandé des slogans comme Gaza Gaza ne pleure pas et La Palestine ne va jamais mourir .

On est là pour soutenir la Palestine, on est là pour l’humanité, on est contre les guerres , affirme Lahcen Aboudrar, au milieu d’une mer de drapeaux palestiniens.

Les manifestants devant l'hôtel de ville de Moncton scandent des slogans comme « Gaza Gaza ne pleure pas » et « La Palestine ne va jamais mourir. »

Au 14e jour de la guerre au Proche-Orient, les manifestants sont nombreux à exprimer leur peine, leur colère et leur indignation face à la situation.

Ça fait mal au cœur, c’est inhumain et je ne comprends pas comment des gens peuvent dire « tant pis pour ces gens » , déplore Ahlan Sollah, l'émotion dans la voix. Ça me fait peur. Est-ce que demain cette guerre va s'étendre? Ça ne va pas s’arrêter là.

Une manifestante, Ahlan Sollah, appelle à un cessez-le-feu au Proche-Orient lors d'une manifestation à Moncton, vendredi après-midi.

Gaza est devenue une grande prison à air ouverte. Ils n’ont pas accès à ce dont ils ont besoin pour vivre une vie humaine , dénonce-t-elle. Nous devons être du bon côté. Le bon côté c’est l’humanité. Je vous en prie .

Elle demande aussi au gouvernement canadien de condamner plus sévèrement les bombardements à Gaza.

À Moncton, des manifestants expriment leur colère face au conflit qui touche la Palestine, notamment la frappe contre un hôpital à Gaza.

Les organisateurs de la manifestation n’ont pas souhaité s’adresser aux médias pendant le rassemblement.

Des manifestants propalestiniens se sont aussi rassemblés dans d'autres villes du pays en après-midi, dont à Montréal où ils étaient quelques centaines.

Avec des informations d'Océane Doucet