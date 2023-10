Loi 15 : des sages-femmes inquiètes pour l’avenir de leur profession

La sage-femme Sylvie Saunier est au chevet d'une nouvelle maman qui vient de passer une première nuit avec son petit trésor, né la veille, à la Maison de naissance de la Capitale-Nationale. Généreuse de ses conseils et prenant le temps de voir au confort du couple et du bébé, elle est tout de même inquiète de voir que son travail pourrait être différent avec l'adoption du projet de loi 15.

Les sages-femmes craignent que la réforme de la santé du ministre Dubé fragilise leur métier, en les plaçant notamment sous tutelle de médecins.

Si les sages-femmes devaient être obligées d'aller travailler en centre hospitalier, ce qui n'est pas notre lieu de référence, ça pourrait vraiment changer beaucoup beaucoup notre pratique , craint Sylvie Saunier.

Une sage-femme prodigue des soins post-nataux à une maman. Photo : Radio-Canada / Raphaël Beaumont-Drouin

Elles avaient pourtant réussi, en 1999, avec l'adoption de la Loi sur les sages-femmes en juin de cette même année, à faire leur place après un long chemin pour y arriver. Leur ordre professionnel encadre la pratique depuis septembre 1999. Elles font donc partie intégrante du réseau public de santé en pratiquant des accouchements à domicile, à l'hôpital ou en maison de naissance et doivent se soumettre au code de déontologie de l'Ordre des sages-femmes du Québec depuis près de 25 ans.

Le projet de loi actuel du ministre Christian Dubé, s'il était adopté tel qu'il est présenté, leur ferait perdre de l'autonomie à leurs yeux. Le projet de loi 15 risquerait d'amputer ce règlement-là, cette norme de pratique-là, notre philosophie aussi , déplore Sylvie Saunier.

Les sages-femmes font connaître leur désaccord au projet de loi 15 de diverses façons, avec ces affiches notamment. Photo : Radio-Canada / Raphaël Beaumont-Drouin

Contraire à l'esprit de la profession

Dans un communiqué, le Regroupement Les Sages-femmes du Québec, l'association professionnelle qui représente 230 sages-femmes, présente son interprétation des changements proposés dans le projet de réforme du réseau de la santé.

Les changements prévus par ce projet de loi imposent une subordination médicale sur la pratique sage-femme. En effet, si rien ne change, les sages-femmes se retrouveront sous une autorité qui ne comprend pas leur manière spécifique de travailler.

La responsable de la maison de naissance, appelée responsable des services sages-femmes (RSSF), deviendra une cheffe de département (c’est le passage d’un rôle de coordonnatrice à un rôle hiérarchique).

La cheffe de département des sages-femmes sera sous l’autorité d’un directeur médical. Ce dernier doit approuver les règles de soins et du département, et pourrait décider de les faire, si la cheffe de département le refuse ou si ce qu’elle fait ça ne lui convient pas.

Garder la relation intacte

Les femmes qui choisissent d'accoucher avec une sage-femme, que ce soit à domicile ou à une maison de naissance, le font en général pour cet accompagnement, cette relation qualifiée de non hiérarchique par l'association des sages-femmes.

C'est ce qu'a ressenti Debora Flor avec les services qu'elle a reçu à la Maison de naissance de la Capitale-Nationale. Je trouve qu'elles apportent un suivi très très humain, chaleureux, dans lequel on se sent en confiance, confortable. C'est ce qu'on souhaitait. C'est comme une maison, comme chez nous et on ne peut pas trouver ça ailleurs , répond-elle, tout sourire, quelques heures après avoir donné naissance.

Une équipe de sages-femmes accompagne les parents dès le début de la grossesse jusqu'aux soins du bébé âgé de six semaines, à la Maison de naissance de la Capitale-Nationale. Photo : Radio-Canada / Raphaël Beaumont-Drouin

Sylvie Saunier comprend mal ce qui pousse le ministre Christian Dubé à vouloir faire ces changements. Les femmes qui sont suivies par une sage-femme, de toute manière, sont des femmes qui sont en santé. On ne suit pas de grossesses pathologiques , rappelle-t-elle. Pour elle, c'est l'autonomie de la sage-femme qui sera directement touchée.

Des manifestations ont été organisées dans plusieurs municipalités du Québec, dimanche, pour soutenir les personnes qui pratiquent la profession. L'avenir des sages-femmes est « gravement menacé » par le projet de loi 15, selon la Fédération des professionnels (FP-CSN).

Avec des informations de Raphaël Beaumont-Drouin