Près de 2 M$ pour 30 projets communautaires francophones dans les Prairies

Le Conseil de développement économique de l’Alberta (CDÉA) va publier la semaine prochaine les 30 projets communautaires qui vont bénéficier du financement fédéral de 1,8 million de dollars, annoncé vendredi par le ministre fédéral de l’Emploi, Randy Boissonnault, pour le compte de PrairiesCan.

Les projets retenus dans le cadre de ce fonds de développement économique francophone doivent provenir des communautés francophones de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba. Le financement est ouvert aux organismes francophones qui ont des projets porteurs et qui manquent de financement pour mener à terme un projet.

Le fonds est administré par le CDÉA en partenariat avec le Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba et le Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan et s'étend sur les trois prochaines années. Il y a déjà une analyse des projets qui a été effectuée par le comité. Nous avons reçu une trentaine de projets qu'il fallait évaluer pour pouvoir investir ces fonds-là , affirme le directeur général du CDÉA , Étienne Alary.

Le projet était dans sa phase pilote les trois dernières années. En renouvelant le financement, PrairieCan souhaite continuer de promouvoir le développement économique au niveau des organismes communautaires francophones, soutient Randy Boissonnault.

On voulait concrétiser ce qui était un projet pilote dans un programme plus pérennisé et là on va faire une autre analyse de ce fonds et si on voit de bons résultats on va continuer le projet.

Selon PrairiesCan, l’investissement annoncé devrait permettre de financer 30 projets communautaires, de soutenir environ 150 emplois et de mobiliser 5,5 millions de dollars supplémentaires d’investissements communautaires. On veut voir un développement économique et social dans les villes et dans les collectivités plus petites, mais francophones à travers les Prairies , affirme Randy Boissonnault.

Le Conseil de développement économique de l’Alberta se félicite de l’impact que le précédent financement de 1,8 million de dollars a pu produire au sein de la communauté francophone albertaine. Selon Étienne Alary, c’est grâce à cet argent que des projets tels que la coopérative de couture de femmes africaines, le marché des artisans francophones qui a eu lors de la fête franco-albertaine il y a deux ans et d’autres ont vu le jour.

Le Centre d’arts visuels de l’Alberta (CAVA) a bénéficié l'année dernière de 33 000 $ du fonds de développement économique francophone des Prairies. Le financement a permis d'intégrer un café dans sa galerie d’art.

On a incorporé une mini-entreprise qui est un café qui génère en fait des bénéfices et qui nous permet d'avoir un autofinancement [et] ne pas seulement dépendre des subventions du gouvernement pour survivre , affirme la directrice générale, Fabienne Mamane-Virani.